JEE resuelve no excluir a Renzo Reggiardo de elecciones municipales

El candidato a la alcaldía de Lima, Renzo Reggiardo , podrá continuar en la contienda para los comicios municipales de octubre luego que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro resolviera no excluirlo por haber omitido en su declaración jurada a la empresa 'offshore' Yuchip Latin America con sede en Panamá.

"(Estuve) totalmente confiado. Siempre dijimos que esto era un montaje, una campaña que pretenden hacer algunos para desprestigiarme, para dejarme mal, pero estoy con toda la tranquilidad del caso", dijo en enlace telefónico con RPP.

El JEE precisa en la resolución que la empresa ' offshore ' no se encuentra liquidada, sino solamente suspendida de toda actividad. Sin embargo, dado que las acciones de Reggiardo en la compañia no superan el valor de 2 UIT (S/8.300) "no correspondían ser declaradas".

Por tanto, el organismo electoral determinó que esta omisión no se encuentra bajo los alcances de la norma que sanciona con la exclusión del candidato.



"Nada más hay que revisar los argumentos del jurado para darse cuenta que esto era parte de una guerra sucia de parte de varios candidatos", manifestó el candidato de Perú Patria Segura (PPS).



Daniel Urresti fue uno de los candidatos al sillón municipal que exigió al JEE retirar de la contienda electoral a Reggiardo, quien mantiene el liderazgo en la intención de voto según las últimas encuestas.

"Ustedes han visto en los medios de comuinicación las actitudes escarnosas, mediáticas, de ciertos candidatos que no tengo intención de responderles. Yo sigo caminando hacia adelante", expresó Reggiardo.