Hasta el momento, se han llevado adelante 12 Consejos de Ministros Descentralizados, sin embargo su efectividad es cuestionada. Jean Paul Benavente, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, comenta sobre el tema.

¿Los gabinetes descentralizados son efectivos?

Conversé con el presidente Pedro Castillo y allí fui enfático en señalar que si bien nos parecen importantes, pues por primera vez vemos que las organizaciones sociales están siendo escuchadas, debería institucionalizarse mejor este proceso.

¿Qué se debe hacer?

Debe institucionalizarse con dos criterios: el rol y participación de las organizaciones sociales y el respeto al proceso de descentralización, pues no se está realizando. Estos gabinetes deben tener un decreto supremo o una resolución de PCM para instalar mesas técnicas y reconocer al mismo tiempo a fin de que se haga un seguimiento de los acuerdos que se desarrollan.

¿Están funcionando los gabinetes descentralizados?

En Cusco, de las nueve mesas técnicas que se instalaron, solo dos fueron reconocidas, la de turismo y la de cultura. Hasta el momento, no han reconocido otras, como agricultura, transporte, salud, economía; quedan en el limbo. No hay un mecanismo formal en el proceso de diálogo y seguimiento de los acuerdos.

¿Entonces no funcionan?

No. No vemos que se efectivicen los acuerdos y compromisos. Le llevé al presidente Castillo como ejemplo la experiencia de Cusco, donde no hubo un reconocimiento al proceso de descentralización porque incluso en ninguna de las dos mesas que se instalaron se incorporó al gobierno regional, ni al local, pese a que somos las instancias con las que se van a tener que articular para poder cumplir con los compromisos.

¿Esta situación puede repercutir en la conflictividad social?

Definitivamente. Como gobernador regional remití un documento a la PCM para que puedan estar presentes tras más de 18 días de haber desarrollado el Consejo de Ministros en mi región, convoqué a las organizaciones sociales, a las que impulsaron la medida de lucha y con ellas hemos planteado las agendas por cada mesa técnica. Pero lamentablemente no tenemos la respuesta necesaria y obviamente esto puede explotarnos en la cara.

¿Se generan expectativas que no se cumplen?

Se generan expectativas en la población y al final no hay una política seria, porque no se han institucionalizado los Consejos de Ministros Descentralizados, que nos parecen importantes, pero no solamente es venir y sacarse la foto y luego irse. Lo que se trata de hacer es darles continuidad. Como gobierno regional hemos hecho esa misma política con nuestras provincias y hacemos seguimiento para la implementación de los acuerdos, y lo mismo debe hacer el gobierno nacional.

Hay quienes consideran que estos gabinetes también se desarrollan por un interés electoral...

Sí, porque muchas organizaciones van a encontrar espacios y manifestación de algunas candidaturas y se distorsiona el objetivo de un gabinete descentralizado, que debería fijar una agenda pública más allá de los colores políticos o pretensiones de algunas candidaturas que pueda haber.

Los gobernadores están a punto de culminar su periodo...

Estamos en una etapa completamente de incertidumbre. No vemos que haya una articulación.

¿Por qué?

Los Consejos de Ministros ahora están ocupando la agenda de todo el gabinete y los funcionarios del Ejecutivo. Los temas concretos de implementación de acciones que ya estaban en pleno proceso prácticamente están detenidos, y más aún cuando en este momento se necesita reaccionar frente a la crisis económica que vive el país.

¿Cuál es el camino para revertir esta situación?

La OSCE debe dar algunas medidas de emergencia, incluso desde la Contraloría.