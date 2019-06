Janet Sánchez: No puedo permitir que Salaverry ponga en duda el trabajo de la Comisión de Ética

La presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio), aseguró que no permitirá que el titular del Congreso, Daniel Salaverry, "ponga en duda el trabajo" del referido grupo de trabajo para evitar que la recomendación de suspenderlo 120 días sea debatida en el pleno.

En esa línea, Sánchez aseveró que el titular del Parlamento dice mentiras cuando indica que han existido irregularidades en la investigación realizada en su contra.

"No puedo permitir que se ponga en duda el trabajo de la Comisión de Ética, eso no se puede permitir y es por eso que estoy aquí para aclarar estos puntos. El señor Salaverry presenta su recurso de amparo para que no se le investigue, está comprobado y aquí está la documentación. Esto está claro", sostuvo en una entrevista con "Panorama".

"Ahí miente el señor Salaverry cuando dice que quiere ser investigado, es una de sus primeras mentiras. La segunda es cuando él dice que ha pedido a la presidenta que me diga de qué se me acusa, aquí están las dos respuestas del petitorio de fecha 17 de mayo y 30 de mayo que son las fechas donde se le responde", señaló.

En otro momento, la legisladora consideró que Salaverry "cae en muchas contradicciones" en su defensa al criticar a la Comisión de Ética por su presunta "parcialidad" cuando esta ya ha archivado denuncias en su contra.

"El señor Salaverry cae en muchas contradicciones, dice de que la Comisión no tiene las garantía y que se ha demostrado totalmente parcializada por su caso. Si la Comisión fuera parcializada como el señor lo dice, entonces, no se hubieran archivado estas dos denuncias del señor Salaverry que son de fecha de octubre del 2018 y de enero del 2019", manifestó.

Janet Sánchez cuestionó que el presidente del Congreso busque que su caso pase por el Consejo Directivo del Parlamento antes de ser discutido en el pleno, pese a que este no ha sido el mismo trato para los demás legisladores.

"En los caso de la señora Letona, el señor Lescano, el señor Mamani, el señor López Vilela, solo se vio su caso en Junta de Portavoces. ¿Cómo pretende el Salaverry que su caso se vea en el Consejo Directivo si el Consejo Directivo no sesiona desde el 30 de enero?", lamentó.

Como se recuerda, Daniel Salaverry presentó una acción de amparo en Trujillo contra la Comisión de Ética por considerar que no se cumplió con el debido proceso y se violó su derecho a la defensa en el informe que recomienda su suspensión.

De acuerdo con el documento aprobado por el referido grupo de trabajo el lunes 3 de junio, Salaverry habría cometido faltas éticas por haber enviado informes de semana de representación con datos falsos.