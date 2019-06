Janet Sánchez: No me desespero por postular a la Mesa Directiva, no es mi momento La congresista de la bancada Peruanos por el Kambio dijo que conversaron con ella, pero aseguró que "los tiempos llegan cuando tiene que ser".

Janet Sánchez dijo no desesperarse por postular a la vicepresidencia o presidencia de la Mesa Directiva. (Foto: GEC) Janet Sánchez dijo no desesperarse por postular a la vicepresidencia o presidencia de la Mesa Directiva. (Foto: GEC)