"Jamás recibí llamada o presión a favor de Fujimori", asegura presidente de Gracias Presidenciales

El viceministro de Justicia y presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, Juan Teodoro Falconi, negó haber recibido alguna llamada, presión o recomendación para aconsejar al jefe de Estado el indulto al expresidente, Alberto Fujimori Fujimori.

“Viéndole a los ojos, jamás he recibido ni recomendación, ni llamada, ni tarjetazo, ni pantallazo, ni orden o indicación directa o indirecta. Esto es un tema de conciencia, quiénes me conocen saben que yo obro según mi conciencia. Me ha costado mucho llegar a este puesto, (por lo que) no permitiría una indicación en algo que no crea. Firmó y suscribo lo que creo, por lo que descartó las teorías conspirativas”, afirmó en declaraciones a RPP Noticias.

En esa línea, el funcionario indicó que si hubiera recibido una indicación a favor del expresidente Fujimori “simplemente no lo hubiese atendido y habría actuado de acuerdo a la ley y al reglamento. Existe la documentación que respalda la decisión de la Comisión de Gracias Presidenciales”.

Asimismo, dijo que existen pedidos de indultos y gracias presidenciales pendientes de resolverse desde el 2011 al 2015.

“Nosotros como miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales tenemos la obligación de reunirnos dos veces al mes, nos hemos reunido 7 veces para despachar y atender porque la gente necesita de una respuesta”, indicó.

Durante la entrevista con RPP, explicó que el expediente médico del expresidente ingresó al Minjus para la evaluación de la Comisión de Gracias Presidenciales el viernes 22 de diciembre, cumpliendo lo que indica la ley.