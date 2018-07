El miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Iván Noguera Ramos, uno de los involucrados en el presunto delito de tráfico de influencias, señaló que coincide con el presidente Martín Vizcarra en que se debe sancionar severamente a los responsables de los audios difundido por IDL que darían cuenta de conversaciones para favorecer a personas de su confianza.

"Sin embargo, no hay que poner a los siete en el mismo saco, hay sacos diferentes. El presidente de la República tiene mucha razón cuando dice eso [poner el cargo a disposición]; pero no a todos los involucrados. Por ejemplo, a mi se me involucra pero es un tema que no tiene ninguna relevancia legal. En mi caso estoy haciendo una pregunta", señaló en Canal N.

"Aquí hay dos temas, el nombramiento y selección de los magistrados y el tema de los audios. He planteado al Congreso que las entrevistas para el CNM sean con balotas. De esa manera, ya no habría la suspicacia de la que ahora se habla", agregó.

Sobre los audios difundidos, Noguera expresó que grabar y difundir la conversación responde a un acto ilícito. Cabe señalar que de acuerdo a los audios de IDL, el juez supremo Hinostroza se habría comunicado con Noguera para decirle que el abogado que recomendó ya había sido contratado en su tribunal, la Segunda Sala Suprema Penal Transitoria.

Además, también se menciona que, en otro audio, Noguera solicita al juez Ríos que la corte del Callao suscriba un convenio con la Universidad Telesup, propiedad del excongresista José Luna Gálvez.

Al respecto, el miembro del CNM se limitó a responder: "La CIDH cuando la conversación es privada y no contiene temas delictivos, penal o de información pública está mal que se grabe y divulgue".