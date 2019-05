"Irregularidades en gestión de Castañeda son por negligencia o por corrupción", asegura Muñoz

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, dijo que al inicio de su gestión encontró problemas heredados, tanto de Luis Castañeda Lossio como de Susana Villarán, esta última con una orden de 18 meses de prisión preventiva por presuntos aportes de Odebrecht y de OAS.

"Los dos me han dejado herencias muy negativas. Vamos a poder medirlo claramente en los próximos días. Yo tengo sospechas muy serias en ese aspecto (de actos de corrupción). Tienen cosas serias en ese aspecto [...] Hay cosas que se están procesando en las investigaciones y eso se sabrá el día que los fiscales puedan revelar esa información", señaló el burgomaestre en una entrevista a ATV.

Específicamente sobre la gestión de Luis Castañeda, Jorge Muñoz alertó que encontró cosas que le llamaron la atención, como el by-pass de 28 de Julio efectuado por OAS y el intercambio vial El Derby.

"Me llama la atención profundamente El Derby y lo he explicado varias veces. Tenía una solución de ingeniería que era muy buena [...] No estoy entrando a hacer un análisis de si hay corrupción o no, pero políticamente sonaba más atractivo, pero desarmaron y han hecho un 'Frankestein'", manifestó.

"No tengo un elemento ahorita para poder afirmar (que fue un tema de corrupción). Pero cuando estas cosas se producen es negligencia o es corrupción, no hay otra", añadió el alcalde.

Jorge Muñoz alertó que los vecinos de San Borja se han visto afectados por las obras inconclusas del intercambio vial efectuado durante la gestión de Luis Castañeda.

"Lo de Benavides no es eficiente, lo de Holguín no se ha empezado y El Derby no se ha terminado. Además, el otro día, con el alcalde de San Borja viendo las afectaciones, hay un viaducto que prácticamente se mete a los edificios que están ahí que preexistían a la obra [...] Ese tipo de detalles han sido producidos por esta desmantelación", acotó.

Por último, dijo que "se verá más adelante" si las investigaciones de presuntas irregularidades en las obras otorgadas a OAS afectarán en el Ministerio Público al ex alcalde Luis Castañeda Lossio.