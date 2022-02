El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) consideró que las acusaciones contra el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, sobre un intento para utilizar la publicidad estatal con fines políticos podrían calificar como una malversación de fondos públicos.

Esto, como respuesta a la denuncia que hizo la todavía secretaria de Comunicación Social de la PCM, Ximena Pinto.

“IPYS considera que la publicidad estatal debe ser asignada con la mayor transparencia y en función de las necesidades informativas de la población que deben ser satisfechas por el Estado, para lo cual es indispensable recurrir a los medios con llegada a las audiencias específicas”, indicaron en un comunicado publicado este jueves.

“La grave la denuncia de Pinto demostraría un propósito de malversar fondos públicos para asignarlos a medios afines al gobierno, al mismo tiempo que se desinforma a la ciudadanía en temas altamente sensibles”, añadió el instituto.

IPYS destacó el testimonio de Ximena Pinto, quien detalló en una entrevista a RPP cómo el primer ministro, Aníbal Torres, le exigió que se retire la publicidad al grupo El Comercio, a pesar de que ella recurrió a los asesores de prensa del presidente Pedro Castillo para decidir que eso iba en contra del plan de distribución de publicidad.

“El premier quería que sean en regiones, incluso en algún momento me dijo que no importaba Lima, solo regiones. Llegó al punto de decirme que yo tenía que sacar al Grupo El Comercio completamente de esa distribución de publicidad”, detalló.

Esta versión fue ratificada por la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, quien también a RPP manifestó que hubo presiones cuando estuvo en el cargo para direccionar la publicidad estatal hacia las regiones, a las cuales no accedió por ser un tema “delicado” que podría terminar impactando en las libertades de prensa y de expresión

“A mí cuando me plantearon que era mejor invertir en medios de regiones, etc., lo consulté, pero mi secretario de Comunicación Social nos explicó técnicamente por qué esto no se podía. No se puede no por una voluntad, sino porque existe un plan de estrategia publicitaria y es una cosa muy delicada porque es manejo de fondos”, añadió.