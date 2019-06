Investigación por caso Gasoducto puede incluirse en acuerdo con Odebrecht, dice Zeballos

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, manifestó que la investigación del presunto pago de sobornos en el proyecto de Gasoducto del Sur puede incluirse en el acuerdo de colaboración eficaz entre el Estado y la firma Odebrecht, a manera de adenda, tras revelarse recientemente archivos que confirmarían dichos pagos.

El citado acuerdo, homologado por el Poder Judicial, no impide investigar todos los proyectos ejecutados por Odebrecht en el país, señaló Zeballos en una entrevista con Radio Nacional.

Al consultársele, si se podría incluir la investigación del caso Gasoducto en el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, a manera de adenda, el ministro respondió: “es posible, es una posibilidad”.

Dicho acuerdo, recordó Zeballos, está sujeto a cuatro proyectos: la Vía Evitamiento del Cusco, el Metro de Lima, la avenida Costanera y la carretera Transoceánica.

Agregó que nuevas indagaciones pueden abrirse y desarrollarse de forma paralela a la ejecución del acuerdo, y que incluso se pueden dictar medidas restrictivas de comparecencia o detención, si las autoridades judiciales lo consideran necesario.

“Pero no son solo cuatro proyectos, sino hay muchos y todos los proyectos de Odebrecht están sujetos a investigación. Gasoducto sigue su curso, no significa que se va archivo por no estar en el acuerdo”, dijo al respecto.