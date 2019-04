Interpelación al ministro Carlos Morán 'no me parece mal', afirma Daniel Salaverry

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, aseguró este martes que "no le parece mal" que se plantee una moción de interpelación contra el ministro del Interior, Carlos Morán, puesto que hay varios hechos que han ocurrido en su gestión y sería "una buena oportunidad" para explicarlos.

"No me parece mal [una interpelación al ministro Carlos Morán], pero hasta ahora no hay ninguna moción presentada. La interpelación no es una censura, es un pliegue de preguntas que se le hace un ministro y que tiene que venir a responder ese pliego de preguntas, así que no me parece mal que pueda venir a explicar estos hechos relacionados al presidente (Alan) García. No me parece mal", sostuvo en diálogo con la prensa.

"Mira, no solamente el hecho de PPK, hay muchos hechos que han ocurrido, acuérdense del presunto seguimiento al expresidente García; así que yo creo que es una buena oportunidad para que el ministro Morán pueda venir al Congreso y bueno es parte de la práctica democrática", señaló.

En esa línea, el titular del Legislativo dijo que la interpelación no debe entenderse como una censura y aseveró que esta práctica parlamentaria permite explicar "cómo ocurrieron los hechos" a la representación nacional.

"Nadie tiene por qué asustarse ni ponerse nervioso porque el Congreso quiera hacerle una interpelación. No entendamos interpelación como censura. La interpelación es una necesidad que tienen los parlamentarios de saber cómo ocurrieron los hechos y de darle la oportunidad al ministro para que venga a aquí a explicarle a la ciudadanía", indicó.

En otro momento, Salaverry reiteró su postura en torno a la prisión preventiva y consideró que el problema no está en la ley sino en la manera en cómo se está aplicando esta medida privativa de la libertad.

"El problema no es la ley, sino el criterio con el cual los jueces aplican la prisión preventiva. Si se tratara de la ley no tendríamos delincuentes en las calles [...] Lo que tiene que hacer la Corte Suprema es alinear los criterios que tienen que tener los jueces que, finalmente, son quienes dictaminan estos casos", manifestó.