A inicios de marzo, el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó que la variante del covid-19 hallada en Manaos, Brasil (P1), que es mucho más contagiosa que la cepa de Wuhan (China), ya se encuentra circulando en Lima, tras confirmarse “un caso autóctono” en el distrito de Santa Anita.

Se trata del caso de una mujer que contrajo el virus en la zona Lima Este; sin embargo, la ciudadana ya fue dada de alta y está siendo constantemente monitoreada.

Al respecto, la doctora Lely Solari, del INS, explicó que a esta ciudadana se le realizó una historia epidemiológica y se determinó que no tuvo ningún contacto con personas que llegaron de la selva, ni del extranjero.

“Esta paciente vive en Lima y no había salido de la ciudad, ni tampoco ha tenido contacto con gente fuera de Lima. Nosotros interpretamos que esta persona se contagió acá y, por ende, ya existe la transmisión comunitaria en la capital de esta variante”, alertó en entrevista con Reporte Semanal.

Impacto

Al ser consultada por si se han identificado más casos de esta variante en la capital, la doctora precisó que la magnitud real e impacto de este contagio comunitario se sabrá recién en tres a cuatro días.

“La magnitud de esta transmisión comunitaria (con la variante) es algo que todavía está por resolverse, y debemos estar teniendo información al respecto en los próximos tres a cuatro días, porque estamos haciendo una encuesta un poquito más grande, justamente en Lima Este, que es el sitio en donde hemos localizado a la paciente”, anotó.

Solari precisó que lo se busca con esta encuesta es determinar qué porcentaje de los casos positivos de covid-19 en la capital están siendo afectados por la variante brasileña.

De igual forma, recordó que el INS también ha detectado casos con la variante P1 en las regiones de Iquitos y Huánuco, sobre todo, en zonas aledañas a la selva peruana.

Vacunación y estudios

La representante del INS advirtió que así como surgió la variante de Manaos, que es más peligrosa que la cepa de Wuhan, también aparecerán otras variantes que podrían traer serios problemas.

En ese sentido, dijo que la única opción para evitar que aparezcan más variantes del covid-19 es acelerar el proceso de vacunación en el país.

“Mientras que nosotros no incrementemos nuestros esfuerzos de vacunación, más variantes van a seguir emergiendo. Brasil ya tiene una nueva variante (P2), que no sabemos cuáles son sus implicancias epidemiológicas, pero así como hay estas variantes del extranjero, también puede surgir una peruana más peligrosa. Mientras no estemos vacunados, o hayamos alcanzado un porcentaje importante de la población inmunizada, estas variantes seguirán emergiendo”, aseveró.

La doctora también recalcó la importancia de realizar más estudios de secuenciación genética, para identificar todas las variantes que ya circulan en nuestro país.

“Nosotros, para este año, hemos pedido presupuesto para hacer 12 mil secuencias (genéticas). Estamos planeando hacer 1,000 por mes, para tener una mayor información sobre las variantes que están circulando”, dijo tras precisar que, hasta este año, solo se han realizado 1,000 pruebas.

Lely Solari indicó que la única forma para evitar que aparezcan más variantes en acelerar el proceso de vacunación. (Hugo Curotto/@photo.gec)

¿Y la variante peruana?

En otro momento, Solari confirmó que hay una variante propia del Perú que ha estado circulando hace algunos meses; sin embargo, dijo que aún no se conocen sus implicancias epidemiológicas.

“En realidad, es más de una variante (peruana). Hay varias variantes que han emergido. Las hemos identificado en agosto, setiembre, y después ya no (las encontramos). Entonces, no creemos que muchas de ellas tengan realmente relevancia epidemiológica, por eso es que no le estamos dando mucha importancia como las otras, que realmente tienen características particulares. Hay una que tiene una mutación y cambio genético que podría darnos una preocupación, pero todavía está en evaluación”, enfatizó la vocera del INS.