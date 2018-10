Impuestos y crítica a empresas desde Áncash 

El Maicito es el nombre del movimiento regional con que Juan Rebaza busca ganar la segunda vuelta para la gobernación regional de Áncash. Rebaza militó en el Apra hasta el 2007. Es más, fue ministro de Pesquería en el primer gobierno de Alan García.

Antes de inscribir su candidatura, el 1 de marzo, señaló que la presencia de Antamina ha creado más daño al puerto de Huarmey.

“Antamina hace lo que se le da la gana, nadie lo controla ni fiscaliza y eso nosotros debemos de cambiar; si los pobladores de Huarmey presentaran una demanda de contaminación a los tribunales internacionales, le cierran la chingana”, concluyó.

En julio, en plena campaña, propuso en un mitin que las empresas apostadas en su región paguen impuesto en Áncash y no más en Lima.

“Tenemos que hacer entender a los empresarios que tienen que pagar lo justo, no es posible que existan tantas mineras, farmacias transnacionales que no venden genéricos, casinos, supermercados y otros, que no tributen adecuadamente”, refirió.