El legislador de Acción Popular, Ilich López, aseveró que debe existir un acuerdo político donde el presidente dé un paso al costado porque es insostenible, debido a las acciones que ha dispuesto frente a las manifestaciones y protestas que se han presentado en los últimos días en diferentes zonas del país.

En declaraciones a RPP, López, quien fue electo por Junín, dijo que el Gobierno debe dar soluciones concretas para paliar la crisis. Asimismo, condenó el decreto supremo que dictó la inmovilización social obligatoria para el martes.

“Hemos dicho y lo hemos planteado que de no hallar posiciones claras en la reunión, vamos a ver la posibilidad de seguir el proceso constitucional. Eso fue bien claro, de no tener respuestas claras y acciones concretas, nosotros vamos a evaluar… Mi posición particular es la de solicitar la sucesión constitucional, a través de la renuncia”, aseveró.

“Debe haber acuerdo político entre muchas partes en donde el presidente debe dar un paso al costado, porque es insostenible”, consideró.

Además, consideró que las políticas de gobierno han sido muy mal llevadas. “Este problema no es de este mes, desde el primer pleno recuerdo haber reclamado el alza de los fertilizantes que no solo implica a productores de Junín, sino que impacta en el abastecimiento de la comida a nivel nacional”, dijo.

Al respecto, esta mañana, la vicepresidenta y ministra Dina Boluarte, no respondió si asumiría el cargo de jefa de Estado si se produce la salida de Pedro Castillo de la presidencia. “No le voy a contestar esa respuesta, convoco a la madurez social, el presidente ha sido electo por cinco años”.