Idas y venidas se han dado en la crisis del gabinete luego que Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros, le pidiera la renuncia a Iber Maraví, como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, recomendación que este no aceptó.

En su defecto, le escribió una carta al jefe de Estado, Pedro Castillo, poniendo su cargo a disposición, negando las denuncias en su contra por terrorismo, e indicando que no ha presentado “ninguna carta de renuncia”.

Guido Bellido dijo en entrevista a Sudaca que le había pedido su carta de renuncia, tras ello, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón saludó y dijo, la decisión de Bellido fortalece su liderazgo, tras indicar que se vienen cambios ministeriales.

Decisión del premier Guido Bellido fortalece su liderazgo. Lo que no pudieron con la fuerza algunas bancadas, el premier lo hizo tras la confianza democráticamente delegada. Anunció además, cambios en otros ministerios cuestionados. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) August 31, 2021

Tras ello, en Palacio de Gobierno se reunieron los ministros de Estado con el presidente de la República, y antes de la salida de Iber Maraví el mensaje de Guido Bellido cambió.

“Aclaro, que si bien es cierto he recomendado la renuncia del ministro de trabajo, eso no significa que él haya renunciado”, escribió en su cuenta de Twitter. El pedido de la renuncia pasó a una recomendación.

Aclaro, que si bien es cierto he recomendado la renuncia del ministro de trabajo, eso no significa que él haya renunciado. — Guido Bellido Ugarte (@GuidoPuka) August 31, 2021

Tras ello, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo dijo que recibió la recomendación, pero que no la toma.

“ Efectivamente [Guido Bellido] me recomendó presentar mi renuncia al cargo, sin embargo, mi persona no ha presentado ninguna renuncia al carg o , más bien lo que acabo de hacer ahora es poner a disposición mi cargo ante el presidente de la República, quien pues como jefe de Estado, tendrá que evaluar y decidir lo que él crea pertinente”, sostuvo.

En esa línea, el ministro dijo que con las revelaciones de atestados policiales que lo sindican en atentados terroristas “lo que se busca es dañar la imagen del Gobierno” y reiteró que no tiene “ninguna investigación policial en curso ni tampoco una sentencia condenatoria firme ni consentida”.

null null

Minutos después, a través de su cuenta de Twitter, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo compartió una carta que le entregó este lunes al presidente Pedro Castillo en la que pone su cargo a disposición.

“Tomo esta decisión no porque sea indefendible mi situación, sino porque aun cuando me asiste la Ley, la razón y tengo la moral alta e intacta, no quiero que los irracionales golpes que me da la ultraderecha y la prensa mal intencionada trasciendan contra el Gobierno del Pueblo liderado por usted, señor presidente”, se lee en la misiva.

Acabo de poner a disposición del señor presidente, @PedroCastilloTe, mi cargo como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. No permitiré que los irracionales golpes de la ultraderecha y algunos medios de comunicación desestabilicen políticamente el gobierno del pueblo. pic.twitter.com/tSLhuDKHzn — Iber Maraví (@iber_maravi) August 31, 2021

Motivos y denuncias

El pedido de renuncia a Maraví Olarte se produce luego de que El Comercio reveló un nuevo atestado de la Policía, esta vez del 2004, en el que se le acusa del presunto delito de terrorismo en la modalidad de instigación, por un hecho sucedido en julio de ese año en Huamanga (Ayacucho) por una protesta magisterial cuando era dirigente del Sute de esa ciudad.

De igual forma, “Panorama” dio a conocer este domingo un atestado policial de 1980 que indica que el actual ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, participó en un atestado terrorista con Edith Lagos en la ciudad de Ayacucho.

Según el documento de la Policía Nacional del Perú, Iber Maraví y su tío Víctor Olarte se encontraban como no-habidos tras el atentado que se realizó en el marco del día del maestro de dicho año y por el que fueron detenidas “Edith Lagos y Berlinda Mendoza”.

“Los detenidos en cárcel Edith Lagos y Berlinda Mendoza y los no habidos Víctor Whasington Olarte y su sobrino Iber Maravi Olarte y otros, atentaron con dinamita a la puerta principal de la Dirección Regional de Educación Ayacucho”, se lee en el documento publicado por el referido programa.

Este domingo, a través de un comunicado, el ministro de Trabajo refirió que no le debe nada a la justicia y que no tiene procesos pendientes ni “sentencia alguna que manche mi trayectoria”.

“En el aspecto moral he condenado abiertamente todo acto terrorista y he manifestado mi convicción personal de seguir construyendo un país más justo y digno en el marco del respeto a las instituciones y la democracia”, añadió.