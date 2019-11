Gabriela Arce, abogada de Humberto Abanto, revela en esta entrevista que planteó una recusación contra el juez Jorge Chávez Tamariz, quien el pasado 4 de noviembre ordenó prisión preventiva contra su patrocinado y otros 13 árbitros.

Los abogados son investigados por presuntamente haber recibido coimas o “bonos de éxito” a cambio de emitir laudos a favor de la constructora Odebrecht.

¿Qué cuestiona de la orden de prisión preventiva de 18 meses contra Humberto Abanto?

El juez Jorge Chávez emitió su resolución en hechos que el Ministerio Público no fundamentó: el uso de la profesión para cometer el delito. Ese es un hecho que está en materia de debate. Sin embargo, el juez dice que ya está acreditado y por eso hay peligro de fuga.

El juez desestimó los delitos de lavado de activos, organización criminal y colusión…

En audiencia, dijo que no hay grandes fundamentos para acreditar que hay una organización criminal, pero cuando sustenta el peligro dice que hay pertenencia a una organización criminal. Eso vulnera el derecho para tener un juez imparcial.

¿Van a plantear la recusación contra el juez?

Sí, pedimos apartar al juez Chávez por adelantar opinión en el caso arbitrajes. El juez señaló en su resolución oral que Humberto Abanto solicitó y recibió el soborno. El estar acreditado nos lleva a que él ya tiene una certeza de eso y ya es como una sentencia que se recién debe ver en juicio oral. Aún estamos en una investigación preparatoria.

Jorge Chávez Tamariz, juez del caso Arbitrajes a favor de Odebrecht. (Foto: GEC)

¿Cuándo se evaluará la recusación?

Hasta la fecha, no nos han notificado. O sea, sí nos citó a una audiencia, pero para fecha 13 de octubre y estamos en noviembre. En todo caso, el juez Chávez Tamariz tendría que derivarlo a la Sala de Apelaciones.

En redes sociales, se reveló que el juez habría hecho “copy paste” en su fallo...

Cuando el juez nos notifica de manera escrita, en la página 210, en un párrafo dice que es necesario la medida de prisión preventiva y ahí salen nombres del caso de PPK. Luego nos llega otra notificación para subsanar el “error material” y nos dicen ahí debió decir Randol Campos, Weyden García y los nombres de otros árbitros.

¿Es un error material?

No. Un error material sería una falta ortográfica, lo que ahí se evidencia que el juez no ha analizado la proporcionalidad como es debido. La proporcionalidad se debió analizar de manera distinta porque son 16 casos diferentes. Lo que ha hecho el juez es analizarlo en masa con un copia y pega.

¿Plantearán separar a los fiscales del caso?

Estamos analizando aún presentar un pedido de exclusión contra los fiscales Hamilton Montoro y Germán Juárez por la evidente falta de objetividad. Durante el curso de la audiencia, se ha evidenciado que el fiscal ocultaba información o daba información inexacta.

Germán Juárez y Hamilton Montoro, fiscales del caso Arbitrajes (Foto: Alessandro Currarino)

Usted alega que Jorge Barata dijo que no conoce a Abanto…

Sí, no lo conoce. Cuando fuimos al interrogatorio en abril, Barata dijo que no lo conoce y que tampoco le pagó coimas. Y dijo así sobre casi todos los árbitros. Declaró que solo conoce a Horacio Cánepa.

Pero Barata no tenía que haber conocido a Abanto. Rony Loor era quien repartía las coimas a los árbitros....

Hasta hoy, ningún colaborador ha dicho que Abanto pidió o solicitó sobornos.

¿Por qué Abanto no dio sus recibos de honorarios a la Fiscalía?

Es lo que dice Montoro en su requerimiento. Lo que pasa es que existe una disposición previa al requerimiento de prisión preventiva, en la que se pide a todos los árbitros a que entreguen declaraciones juradas presentadas a la Sunat desde el 2009 al 2017 e información de movimientos bancarios.

¿Los entregaron?

Estos son derechos que están protegidos y solo se pueden levantar con una orden judicial. Fuimos al juez porque nos están pidiendo información protegida. El juez Chávez no nos dio la razón y nos fuimos a la Sala de Apelación. El fiscal ocultando esa información que el juez también lo sabe, dice “solicité información y Abanto no me la dio”. Ejercer un acto de defensa, no es ser renuente a una investigación.

Usted dice que Abanto no recibió coimas. ¿Puede decir lo mismo del resto de árbitros?

No conozco en estricto todos los casos, solo lo escuchado en las audiencias, pero puedo decir es que todos tienen el tipo penal agravado que es solicitar coimas. Entonces, se tiene que probar en todos los casos que se solicitó dinero.

Humberto Abanto cumple el mandato de 18 meses de prisión preventiva. (Foto: GEC)

¿Evalúan pedir la nulidad o la separación de alguna prueba que ha presentado la Fiscalía?

Vamos a pedir que nos alcancen la copia completa de la declaración del colaborador 508, quien narra el pago a Alejandro Álvarez Pedroza. A lo largo del proceso, el fiscal Montoro corta partes de la declaración. Estamos seguros de que al momento que le han preguntado al colaborador sobre si le entregó dinero a Abanto, él ha dicho que no. La Fiscalía lo ha ocultado del proceso.

¿Se refiere al colaborador eficaz que dice “como Abanto jode por la plata”?

Sí. Es el colaborador 508. Y este nunca ha escuchado a Abanto decir esa frase. Cuando el doctor Pedroza se refiere de Abanto se refiere de manera formal. Pedroza ha dicho que no conoce la oficina de Abanto y nunca se han comunicado. Hay una contradicción. No sabemos si esa frase está recortada, porque no nos dan la declaración completa.

Trascendió que Horacio Cánepa sería colaborador eficaz, ¿lo van a denunciar por difamación?

No. Cánepa no señala que a Abanto se le haya entregado alguna coima. Solo dice que él dice que escuchó un rumor que Abanto era cercano al núcleo del Apra. Es solo un rumor. No hay ninguna imputación concreta.

El fiscal ha puesto la mira en un inmueble de Abanto. Sospecha que se la compró luego de haber recibido las coimas…

Hay cosas por observar ahí. La compra venta de bien futuro con una hipoteca se hace en el 2012, un año antes de que él sea designado árbitro. Segundo, este departamento se compró con un crédito hipotecario del BBVA y que aún le faltan 18 años por pagar. No existe evidencia del incremento patrimonial que el fiscal dice.

¿Abanto conoce a José Luis Lecaros, presidente del Poder Judicial?

No. Estas denuncias de IDL se tienen dos teorías, no sabemos con cuál se van a quedar. La primera es que Abanto fue al penal Ancón 1 para entrevistarse a Walter Ríos con la finalidad de presionarlo para que declare que “Pepe Lucho” es el abogado José Castillo Alva y no José Luis Cavassa que en ese entonces era patrocinado del estudio. Cuando nos citó la Fiscalía suprema explicamos que este encuentro que tuvo Abanto con Ríos se produjo de manera sorpresiva e inesperada. No hubo ninguna conversación de ese tipo.

José Luis Lecaros, presidente del Poder Judicial. (Foto: GEC)

¿Cuál es la segunda versión?

Que Abanto fue al penal de parte de Lecaros.

¿Abanto y Lecaros son amigos?

Tampoco. Tanto así que existe una demanda contra Lecaros y toda la sala cuando confirmaron la sentencia de Abencia Meza. El doctor Lecaros ha señalado que conoce a Abanto solo por televisión.

¿Quién ha quedado a cargo de la defensa de Jaime Yoshiyama?

Los casos que defendía el doctor Abanto están a cargo del estudio y ahora estoy asumiendo el caso de Jaime Yoshiyama.