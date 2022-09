El ministro del Interior, Willy Huerta, se negó a responder una pregunta hecha por la prensa sobre el caso del coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP) Harvey Colchado y pidió a los periodistas que no le vuelvan a preguntar sobre ello.

Durante una presentación de unidades especiales de la PNP sobre los logros realizados el último fin de semana, el integrante del gabinete ministerial fue consultado sobre si existiría algún tipo de orden por parte del presidente Pedro Castillo para retirar a Colchado de sus cargos en la Policía.

“Le voy a solicitar a todos los periodistas que ya no volvamos a reiterar este caso que ataña la pregunta del señor periodista porque ya he respondido en forma reiterada. Seguimos concentrados en una sola cosa. Yo creo que ya podemos continuar para ver los trabajos que realiza cada integrante de la Policía Nacional”, respondió Huerta.

En ese sentido, el titular del Mininter aseguró ya haber dado respuesta sobre este caso, por lo que instó a que se concentren en la difusión del trabajo que realiza la PNP.

“Creo que ya estamos día tras día con preguntas de esa naturaleza, como la que usted hace, señor periodista. Ya he dado respuesta, ya les he dado el alcance y aclarado la situación de este señor oficial. Tenemos que concentrarnos en lo más importante que interesa a nuestro país, que la ciudadanía vea el trabajo de la Policía Nacional, difundan el trabajo, que la población confíe en su Policía”, sostuvo.

Como se recuerda, Huerta Olivos se desligó del intento de remoción a Colchado Huamaní como jefe de la División de Búsqueda de Personas (Divbus) de la Dirección General de Inteligencia (Digimin).

En otro momento, el ministro Willy Huerta se manifestó respecto a la eventual moción de censura que se presentará en su contra y señaló que respeta las decisiones que se tomen desde el Congreso.

“Yo soy respetuoso de las decisiones del Congreso, tal es así que en las oportunidades que me han citado, yo me he presentado y voy a continuar haciéndolo en el momento en que requieran mi presencia”, expresó.



