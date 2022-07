El ministro del Interior, Willy Huerta, negó que la Policía Nacional del Perú (PNP) realice reglajes en contra de la lobbista Karelim López y el empresario Zamir Villaverde.

El miembro del gabinete ministerial se refirió al presunto seguimiento en contra de los dos investigados por la Fiscalía y explicó que todo fue un malentendido, pues el personal policial solo cumplía con la verificación de un servicio de custodia personal.

“La Policía estaba verificando los servicios, colaborando. No hace reglajes, pero a veces lo toman a mal por desconocimiento. Ese tema ya se aclaró en la comisaría y en la Fiscalía. La Policía no hace este tipo de actos”, declaró durante una presentación de resultado de recientes operativos policiales.

Diversos medios de comunicación dieron cuenta que -el último viernes- se intervino a una mujer identificada como Lesli Rivas Calle, quien reconoció ser parte de la Policía Nacional. La mujer estaba realizando una vigilancia irregular (reglaje) junto a otros dos hombres en los alrededores de la casa de Karelim López, ubicado en el distrito de Breña.

Huerta dijo -además- que siguen haciendo esfuerzos para ubicar y capturar a Bruno Pacheco, Juan Silva, Fray Vásquez y otro prófugos del entorno del presidente Pedro Castillo.

En ese sentido, destacó que el trabajo policial para dar con el paradero de estas personas requisitoriadas se sigue ejecutando con allanamientos a viviendas, locales y otros predios ubicados en diferentes lugares, pero aún no consiguen resultados positivos.

Durante la tarde de este domingo, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) se ratificó en sus declaraciones.

“(¿Ha existido reglaje?) No ha existido tal situación, ya ayer en esa presentación se ha indicado, se aclaró incluso con la Fiscalía y en la comisaría. El trabajo de la Policía Nacional no solamente es asignar, sino también verificar que los servicios se cumplan, por eso hay un personal asignado de control, es decir, hay un grupo de policías y tengo que verificar que se esté cumpliendo. No existe reglaje” manifestó a la prensa.

Asimismo, Willy Huerta se refirió a la detención en la comisaría de Breña de la suboficial PNP Lesli Rivas Calle, quien supuestamente habría estado encargada del seguimiento a López Arredondo.

“La suboficial que supuestamente ha estado participando en esto no ha sabido responder al respecto, pero sus jefes se han presentado y han aclarado”, expresó.

