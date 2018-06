Huelga docente: Ministro de Educación es citado al Congreso para informar sobre paralización

Ante la anunciada huelga, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte cursó una citación formal a los ministros de Educación y Economía, Daniel Alfaro y David Tuesta, respectivamente, para que asistan este lunes, desde las 11:30 de la mañana, a la sesión ordinaria de grupo parlamentario.

La cita tiene como propósito que el titular de Educación informe sobre las acciones que viene realizando su sector respecto a la huelga de docentes prevista para el 18 de junio. También para explicar los compromisos asumidos con los gremios sindicales y gobiernos regionales, y el nivel de avance de los mismos.

Así como que el titular de la cartera de Economía y Finanzas de cuenta de las acciones de coordinación, asesoramiento y apoyo a la comisión sectorial encargada de elaborar el informe técnico sobre los incrementos graduales de la remuneración docente para que sea equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) al 2021, como parte de la política de la revalorización de la carrera docente.

“Es importante la presencia de ambos ministros ante la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. No podemos permitir que una huelga de docentes como la del año pasado se vuelva a repetir. Nuestros escolares no pueden perjudicarse y no pueden volver a perder clases. El Ministerio de Educación debe mantener la rectoría y dialogar ante reclamos justos, más no ceder ante presiones que ponen en riesgo a la educación’, refirió la presidenta de la Comisión, Paloma Noceda.