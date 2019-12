Se complica. Un total de 78 personas declararon ante el fiscal José Domingo Pérez que nunca aportaron a las campañas de Keiko Fujimori en los años 2011 y 2016.

El valor de los presuntos “aportes fantasmas” asciende a S/3.3 millones en lo que va de la investigación fiscal.

Gestión revisó los 140 elementos de convicción que presentó Pérez para solicitar 36 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular.

De ellos, 77 son personas que afirman que no donaron para las campañas, pese a que el partido las registró como aportantes en los informes que presentó a la ONPE.

Sin embargo, las respuestas comunes de los testigos al fiscal Pérez fueron “nunca aporté a la campaña de Fuerza Popular o Keiko Fujimori”, “reconozco mi nombre y DNI, pero no mi firma” y “gano menos de S/ 1,500, no podría haber aportado”.

Creación de aportantes

De acuerdo al documento fiscal, algunos de los testigos contaron que Jorge Yoshiyama, Giancarlo Bertini o los excongresistas Rolando Reátegui y Miguel Castro les pidieron que firmaran boletas por aportes al partido.

Los cuatro solicitaban a los testigos, según la Fiscalía, que prestaran sus nombres como supuestos aportantes por dos razones: ya habían sobrepasado el límite de aportes a su nombre o había empresarios que estaban donando a la campaña y no querían aparecer como donantes.

Por ejemplo, David Yoshiyama Sasaki negó haber aportado en 2016 S/ 11,959, pero admitió ante la Fiscalía que firmó boletas a pedido de su hermano Jorge Yoshiyama

Un caso similar es el de María Grández Castro, quien contó al fiscal José Pérez que no aportó a la campaña del 2016, pero firmó documentos que le dio su hijo, el exlegislador Miguel Castro, por S/ 13,045.

Otra citada por el Ministerio Público fue María Concepción Letona, hermana de la excongresista Úrsula Letona.

El 30 de enero de este año reveló al Ministerio Público que no efectuó ningún aporte económico ni en especies a favor de Fuerza Popular. Sin embargo, en la ONPE aparece como donante de S/ 22,000.

Estimación de pena

Gestion.pe reveló el pasado viernes en calidad de primicia que el fiscal José Pérez pediría 24 años y 10 meses de cárcel contra Keiko Fujimori en una eventual acusación.

Así lo revela el documento que envió al Poder Judicial para fundamentar el pedido de 36 meses de prisión preventiva.

A Fujimori se le imputa el delito de lavado de activos, obstrucción de la justicia, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, fraude procesal y falsa declaración en proceso administrativo.

El juez Víctor Zúñiga evaluará la solicitud fiscal el 26 de diciembre. La abogada de Fujimori, Giuliana Loza, calificó la medida de abusiva y desproporcional.









Las Claves

Aportes 2011. El titular de Mepsa, Enrique Gubbins, confirmó que el empresario Juan Rassmuss aportó US$ 3.4 mlls. a la campaña de Keiko Fujimori en el 2011.

Aportes 2016. Rassmuss también habría aportado US$ 1.4 mlls. a Fuerza Popular en el 2016, agregó Gubbins a la Fiscalía.

Tesorero. El extesorero de Odebrecht, Luiz Da Rocha, confirmó que validó el proceso para la entrega de dinero a un partido, que sería Fuerza Popular, bajo el seudónimo “campaña nacional”.

El gasoducto y la relación entre Jorge Merino, Barata y Graña y Montero

El último jueves, el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, detalló las coordinaciones que realizó con las autoridades el gobierno de Ollanta Humala para adjudicarse la concesión del proyecto Gasoducto del Sur. Una de estas autoridades sería el exministro de Energía y Minas, Jorge Merino.

“Cuarto Poder” accedió a unos correos que complican la situación del exministro.

En los correos, de fecha 17 de febrero del 2014, Barata le escribe al gerente del Gasoducto, Rodney Carvalho, y le comunica que estará en una reunión con su tocayo.

Unos minutos después, Carvalho le escribe otro correo a Daniel Hokama, funcionario de Odebrecht, en el que le señala: “Daniel. ¿Algún mensaje para Merino?”. En estos correos, según “Cuarto Poder”, se estaría haciendo referencia a Jorge Merino.

El dominical también accedió a unos documentos que probarían que Odebrecht y Graña y Montero habrían firmado acuerdos secretos desde el 2011, y no a partir del 2014, tal como dijo Barata. Los documentos revelaron que Odebrecht le debía US$ 20 millones a Graña y Montero; sin embargo, la constructora también le adeuda US$ 10 millones a su exsocia.