La semana pasada, el procurador anticorrupción Amado Enco solicitó a la Fiscalía iniciar una investigación preliminar contra el ministro de Transporte y Comunicaciones, Edmer Trujillo Mori, por el delito contra la administración pública, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado Peruano, en su condición de exgerente general del Gobierno Regional de Moquegua.

Según la Procuraduría, el entonces gerente general del gobierno regional de Moquegua “se habría interesado de manera directa o indirecta a favor del Consorcio Hospitalario Moquegua para que se pague indebidamente el adelanto directo para la ejecución de la obra (la construcción del Hospital de Moquegua)”.

El monto fue de S/ 24.6 millones, que se abonó el 27 de diciembre del 2013, a pesar de que no le correspondía, pues no se contaba con el expediente técnico, el cual se aprobó recién el 29 diciembre del 2014.

Al respecto el Trujillo Mori consideró –en diálogo con Gestión– que la actuación de procurador del Estado no es imparcial dado que no incluyó en su pedido al Ministerio Público al gerente que lo sucedió en el Gobierno Regional de Moquegua y que autorizó un pago adicional al Consorcio Hospitalario –encargado de la construcción del hospital regional– de S/ 7 millones, hecho que también fue indicado por la Contraloría.

“El procurador Enco ha pasado un documento a la Fiscalía –lo cual esta bien–, pero por qué no incluye al otro gerente general que me sucedió, si el informe de la Contraloría lo incluye también, por un (pago) adicional de S/ 7 millones que hizo el señor Jaime Rodríguez, sin sustento. ¡Denúncielo también! (al procurador Enco)”, apuntó.

“El señor Enco, defensor de los recursos del Estado, tiene que ser un defensor integral y completo. Esto parece que denuncia a uno pero no al otro. Si es procurador del Estado, que lo defienda todo. No quiero ahondar en el tema. Creo que lo que tenía que decir, se dijo, y si la Fiscalía considera que se debe investigar, ahí estaré. Desde el 2015 he estado asistiendo a todas las citaciones, por lo que no tengo problemas de asistir nuevamente”, añadió.

El ministro reiteró que en el caso del Hospital de Moquegua no ha cometido ninguna irregularidad. “Lo dice la Contraloría, que es la máxima entidad encargada de evaluar el desempeño de los profesionales y servidores del Estado. Si la Contraloría no determina ninguna responsabilidad contra mi persona, no entiendo quien más tiene que determinar responsabilidades, además la Fiscalía ya lo archivó”, manifestó.

Igualmente precisó que su cargo como titular de Transporte y Comunicaciones esta disposición del presidente Vizcarra permanentemente, por lo que él puede tomar en cualquier momento la decisión que crea pertinente respecto a su permanencia en el Gabinete.

“Yo estoy preocupado por avanzar en los problemas de infraestructura que el país demanda. En algún momento, el presidente tomará su determinación (sobre su permanencia o salida del Gabinete). Así son las reglas del juego”, finalizó.