El suspendido juez supremo César Hinostroza negó que sea ilegal la coordinación con el juez Hugo Velásquez para la liquidación de casi S/ 2 millones a su favor, en respuesta a la difusión de nuevos audios en donde ambos jueces dialogan sobre este tema.

"Se ha afirmado irresponsablemente que el juez Hinostroza coordinó con el juez Velásquez para el pago de su propia liquidación. Nada más falso por cuanto la liquidación era para 13 jueces supremos en forma grupal", señaló en declaraciones a RPP.

Según explicó, dicho pago es legal en tanto corresponde a una sentencia firme sobre homologación de remuneraciones que favorece a 13 jueces supremos en forma grupal, cuyo proceso judicial fue iniciado por la Asociación Nacional de Magistrados del Perú en el año 2009.

"La liquidación se realizó en forma grupal y por categorías: jueces de paz letrados, jueces de primera instancia y jueces superiores de acuerdo a sus años de servicio. Efectuada y aprobada la liquidación grupal, el juez Velásquez notificó a la asociación y a todos los jueces asociados", señaló en declaraciones a RPP.

"En cuanto a mi persona, opté por solicitarle al juez Velásquez para que notifique con la liquidación en mi casilla electrónica, como en efecto lo hizo. Esta liquidación fue impugnada por el procurador, estando pendiente de resolverse por la Primera Sala Constitucional de Lima. Es decir, el proceso sigue en trámite", sostuvo Hinostroza.

El suspendido vocal supremo precisó que la sentencia sobre la nivelación de haberes lo incluye porque fungió como juez superior titular durante 24 años, hecho en el cual se sustenta el monto S/ 1’961,004.06 a su favor.



Hinostroza también señaló que el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, está incluido en la lista de los favorecidos y resaltó la transparencia legal del proceso judicial que siguió la Asociación Nacional de Magistrados.

"Si me preguntan en cuanto a la actitud del presidente del Poder Judicial, quien ha solicitado una investigación y suspensión del juez Hugo Velásquez, me reservo de opinar. Solo diré que él también figura en la lista de beneficiados, como también figura la jefa de la OCMA. Pero no es ilegal porque el proceso que siguió la Asociación Nacional de Magistrados fue totalmente transparente", finalizó.

Víctor Prado oficializó el viernes una solicitud a la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura ( OCMA), Ana María Aranda Rodríguez, para iniciar una investigación al juez del Quinto Juzgado Constitucional, Hugo Velásquez, a raíz de audios de conversaciones con el suspendido juez supremo César Hinostroza.