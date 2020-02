Hijo de Yehude Simon: Mi padre no ha recibido dinero ilícito y no se encargaba de aportes a la campaña

Yehude Simon, hijo del expresidente del Consejo de Ministros durante el segundo gobierno de Alan García, Yehude Simon Munaro, aseguró que su padre no ha recibido dinero ilícito de la empresa brasileña Odebrecht y que no fue el encargado de la parte financiera de su campaña de reelección al cargo de gobernador regional de Lambayeque.

“Creo que hay que apoyar a la justicia, así sea lo mas difícil, hay que esclarecer toda esta situación tan caótica en la que vivimos. El no ha recibido dinero ilícito, yo he estado subvencionándolo en muchas cosas porque no tiene plata”, afirmó a la prensa antes de ingresar al inmueble donde fue detenido su padre, en el distrito de Surco.

Este 24 de febrero, el Poder Judicial, a pedido del fiscal del equipo especial José Domingo Pérez, ordenó la detención preliminar por un plazo de 10 días a Yehude Simon y el allanamiento de su vivienda ubicada en el distrito de Santiago de Surco.

El hijo del investigado indicó que su padre está comprometido con el avance de las investigaciones y que está dispuesto a cumplir con la detención preliminar que se ordenó en su contra.

"Mi padre no era el encargado de la campaña, tenía otra persona que se encargaba de la parte financiera, personalmente mi padre comparte conmigo que es importante para todo el Perú que se llegue a las ultimas consecuencias de esta investigaciones y si tiene que pasar por prisión preliminar estoy seguro que él, a pesar de lo difícil que es para él y para toda la familia, lo más importante es que se esclarezca”, agregó.

Según la tesis del Ministerio Público, Yehude Simon lideró una organización criminal entre el 2006 y 2007 la cual favoreció a Odebrecht en la concesión del trasvase Olmos a cambio de pagos ilícitos, que provenían del Departamento de Operaciones Estructuradas de la firma brasileña, conocida como la caja 2.

Minutos después de la llegada de Yehude Simon hijo, llegó también Jair Simon, otro de los hijos del exgobernador regional de Lambayeque.