Hijo de Alan García: "No hay justicia en el país en este momento"

El hijo del ex presidente Alan García Pérez , Alan García Nores aseveró que en este momento "no hay justicia" en el Perú y aseveró que su padre no confía en la justicia del país.

"Ya no confía [en la justicia]. ¿Cómo vas a confiar en la justicia con la fiscalía gobernada como está ahorita? Ningún fiscal superior se atreve a pararle la mano al fiscal Pérez porque tiene miedo de lo que puedan decir ustedes, la prensa", sostuvo en declaraciones a su salida de la residencia del embajador uruguayo.

García Nores dijo que el fiscal José Domingo Pérez abusó de su autoridad y lamentó que ningún fiscal superior "le pare la mano".

"Si el fiscal Pérez abusa de autoridad y ningún fiscal superior le va a parar la mano, no hay justicia en este país en este momento", señaló.

Cuestionó, en esa línea, que se pida que su padre se quede en el país cuando no hay justicia y se estaba trabajando una inminente orden de detención en su contra.

"Si no hay manera de que haya justicia en el país, ¿cómo se va a quedar? Mi padre ha venido a responder al fiscal por la 48° vez ¿qué pretenden que haga?, ¿que vaya preso 36 meses como Keiko Fujimori?, con qué razón un hombre inocente iba a ir preso. El propio personal [sic] alrededor del fiscal Pérez que no confían en él mandan mensajes a decir que el lunes iba preso Alan García por 36 meses", manifestó.

Finalmente, García Nores agradeció a la República Oriental de Uruguay y al embajador uruguayo en Lima, Carlos Alejandro Barros Oreiro, por el buen trato que su padre ha recibido desde el sábado por la noche.