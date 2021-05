Guerra García sobre debate en Chota: “No tenemos ninguna información, eso nos preocupa”

Hernando ‘Nano’ Guerra García, jefe del plan de Gobierno de Fuerza Popular, se mostró preocupado porque hasta el momento -dijo- no existe una comunicación con representante del partido Perú Libre para llegar a acuerdos respecto a la realización del debate en Chota (Cajamarca), entre los candidatos presidenciales Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

En entrevista concedida a RPP, informó que él es el vocero en la ciudad de Chota para coordinar cualquier aspecto del encuentro entre los dos postulantes a la Presidencia del Perú, que se realizaría a la 1 de la tarde de este sábado. Cuestionó que no se les haya dado a conocer detalles del debate como la dinámica, los temas a exponer, el moderador y los protocolos que se deben seguir debido a la pandemia por el nuevo coronavirus.

“Nosotros hemos estado involucrados primero en que se haga este debate. El señor Castillo propuso esta sede, la hora, el lugar y luego de eso no hemos sabido nada más. No sabemos los términos, las reglas del debate. No sabemos dónde va a hacer. Suponemos que es en esta plaza donde se está construyendo un estrado, pero no tenemos ninguna información y eso nos preocupa porque en democracia y en un país democrático debemos escuchar a las otras partes. No queremos que esto sea un adelanto de un país donde se decide todo desde un solo lado”, señaló.

Por su parte el miembro de Fuerza Popular, Samuel Mejía, que ayer estuvo en las reuniones previas para acordar los términos del debate, señaló en Andina que “ayer no hemos acordado nada. Solo hemos recabado información”.

Al ser consultado sobre si la candidata de Fuerza Popular estaría dispuesta a debatir en otra hora, Guerra García señaló que desde el pasado jueves en que Pedro Castillo expresó sus intenciones de debatir sus propuestas de gobierno con miras a la segunda vuelta electoral, el partido liderado por Fujimori ha ido “cediendo” a las medidas tomadas por su contendor. Sostuvo que con esta actitud busca participar en un evento que beneficiaría la población porque escucharía las propuestas de ambos partidos.

“Nosotros hemos tenido mucha disposición para ir cediendo. [Pedro Castillo] Él ha fijado la hora, el lugar, el árbitro, etc. Y la seguiremos teniendo [ceder] porque lo más importante es que los ciudadanos comiencen a escuchar las propuestas [...] Para ponerse de acuerdo lo único que hay que tener es voluntad. Creo que en una hora uno puede ponerse de acuerdo en los términos del debate en el moderador, reglas. Confío que sí se puede hacer [el debate]”, agregó.

De otro lado, el jefe del plan de Gobierno de Fuerza Popular también expresó su preocupación porque hasta el momento no hay un acuerdo de representantes de Perú Libre para que se concrete la participación de Pedro Castillo y su grupo técnico en los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Lo cierto, es que en las reuniones previas del señor [Luis] Galarreta con Perú Libre para los debates de una institución, que jamás nadie ha cuestionado los debates del Jurado Nacional de Elecciones, ha llegado a un punto en que ellos dijeron ‘no vamos a ir a ningún debate’. Dijeron este [debate en Chota] será el único debate que ellos escogen y que ellos deciden que será el único. Espero que nos pongamos de acuerdo porque hay que demostrarle a nuestro país que hay una democracia”, remarcó.

Guerra García respondió que podría existir el “riesgo” de que el debate en Chota (Cajamarca) sería el único encuentro de ambos candidatos en el marco de la segunda vuelta.

“Creo que podría existir ese riesgo, y creo que el Jurado Nacional de Elecciones siendo respetuoso de los partidos, tendría que pedir esto [que el candidato participe en los debates]. Lo otro es que se podría hacer otro debate. En realidad, lo justo sería que pueda haber otro debate en otro territorio, pero podría convocarse desde otra institución. Hay que aceptar la mayor cantidad de debates que se pueda. Son cinco semanas en que la población pueda escoger”, indicó.

Keiko llegará a Chota

En otro momento, ‘Nano’ Guerra García aseguró que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sí llegará a Chota. Explicó que hubo un problema en el viaje de la candidata hacia la ciudad cajamarquina.

“Ella venía de Jaén, y la idea era llegar hacia chota, pero por unos temas de derrumbes en la zona de Cutervo ha tenido que desviarse. Va hacer un camino, tomar costa y volver a subir por un camino largo, como de 11 horas, pero ella estará acá en la hora fijada, señalada, dispuesta a debatir”, dijo.

Perú Libre: sí habrán más debates

Por su parte Jorge Spelucín, secretario regional de Perú Libre, dijo en Exitosa que el partido liderado por Pedro Castillo aceptará participar en los posteriores debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pero que sí les gustaría que en estos eventos de intercambio de propuestas “se tome en cuenta al pueblo”.

“Nosotros estamos de acuerdo con lo que logremos el día de mañana (domingo 2 de mayo) en la reunión con el JNE. Dicha institución tiene una propuesta (formato debate), Fuerza Popular tiene uno y nosotros también. Pero en el marco de la democracia, arribaremos en conclusiones satisfactorias para cada una de las partes”, manifestó.