El economista Hernando de Soto se pronunció sobre una eventual candidatura presidencial suya para las elecciones generales del 2021, pero a la vez indicó que las posiciones radicales tienen opciones de ganar las elecciones.

“Si las únicas personas que están hablando de la causa popular son los radicales, ese es el tipo de gobierno que vamos a tener”, expresó.

Indicó que ya se tiene evidencias como Nicolás Maduro o Hugo Chávez, “si no hay programa radical manejado por gente seria, va a entrar los radicales que no tienen programas, tanto de izquierda o derecha”.

De Soto en campaña

En diálogo con Agenda Política de Canal N, señaló que ha elaborado un programa de gobierno basado en sus años de experiencia y con ideas surgidas a raíz de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“Estoy en conversaciones con distintos grupos para ver quién podría implementar estos programas. En estos momentos yo no he tomado ninguna decisión con relación a yo mismo entrar en política, pero evidentemente es una opción. No es mi opción favorita, pero es una opción”, subrayó.

El economista también dijo que está en conversaciones con distintos grupos políticos de cara a los comicios del próximo año para implementar dicho programa de gobierno, caso contrario evaluará “otras opciones”.

“Lo que yo quiero saber ahora es si efectivamente esta gente puede hacerlo. Si se lograr formar un frente o un partido y veo que hay disposición y los cupos necesarios para poner a las personas responsables, no hay ninguna razón para que yo no participe directamente en política”, acotó.

“Si por otro lado lo que vemos es que no se encuentra, ya habría que considerar otras opciones si es que hay tiempo para hacerlo y la ley lo permite”, añadió De Soto, quien precisó, no obstante, que la posición más cómoda para él es ser jefe de plan de gobierno.

“Quiero asegurarme que esta vez no van a dejarme colgado de la broncha, que el sector informal no son los comerciantes o marginados, son tres de cada cuatro peruanos que claramente han sido azotados por la pandemia, la recesión que ha venido y no tienen cómo levantarse. Estoy tomando eso muy en serio”, aseveró.

Hernando de Soto recordó que en las elecciones del 2016 la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, había anunciado que de ganar la presidencia y de obtener la mayoría en el Congreso de la República, implementaría el plan de gobierno que propuso.

“Ganó el Poder Legislativo y la última vez que yo la vi fue hace cuatro años. Eso no va a ocurrir una segunda vez”, sentenció.