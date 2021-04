El candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, aseguró que él no ha descartado que el Estado vaya a seguir comprando las vacunas contra el coronavirus (COVID-19) si gana las elecciones presidenciales del 2021, sino que señaló que el sector privado debería poder comprar directamente este producto y competir así en el mercado.

“Jamás he dicho que el Estado no va a seguir comprando (las vacunas contra el COVID-19). Lo que he dicho es que quiero que las comunidades, sus organizaciones, las mismas que están acá presentes, pueda comprar directamente, saltándose la garrocha esa carcocha vieja que es el Estado y que nosotros reformaremos, pero que tomará un tiempo”, manifestó en una conferencia de prensa.

Hernando de Soto se refirió así a sus declaraciones brindadas ante un programa de Willax TV el último domingo 4 de abril.

“Yo no voy a dar las vacunas. Los sectores privados, comunitarios y las ONG van a competir el uno con el otro para dar las mejores vacunas, tal como lo requiere la gente. Si es necesario, nosotros les vamos a dar un subsidio, pero no vamos a poner a un Estado, que no sabe organizar su vida comercial, a distribuir vacunas. La dejo a la economía social de mercado”, dijo ese día en el programa “7x7″.

El postulante de Avanza País descartó haber dicho que un Gobierno suyo no compraría vacunas, sino que permitirá que el sector privado haga la compra directamente.

“¿Por qué no acudir al sector privado para que él también compita con el sector público y todos los ciudadanos puedan escoger dónde está la fuente de las cosas que necesitan, que no son solo vacunas, son balones de oxígeno, sistemas de tratamiento que pueden ser dados en las casas”, aseguró.

Hernando de Soto cuestionó que el Estado pasa “el 40% del tiempo” al realizar las compras de vacuna “no comprando, sino llenando trámites parciales que no le permiten tener precios globales”.