El candidato a la presidencia por Avanza País, Hernando de Soto, rechazó la comparación que los electores hacen de su candidatura con la del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski.

Según dijo, él “tiene más experiencia” que PPK y ha estado presente “en tiempos de guerra”. Asimismo, indicó que Kuczynski hizo un gobierno en momentos en donde “había paz” en el país.

“Tengo una experiencia que no tiene PPK, yo he estado en tiempos de guerra. Lo segundo es que yo no me corro, PPK -cuando fue amenazado por Sendero Luminoso- se fue a los Estados Unidos, pero yo me quedé. No hay ninguna comparación”, dijo el aspirante a la presidencia, en Exitosa.

Asimismo, bromeó sobre los comentarios que recibió en las redes sociales con respecto a su parecido con PPK y dijo que preferiría que lo comparen con otras figuras. “Hubiese preferido que comparen mi imagen con Michel Piccoli o Brad Pitt”, comentó.

Por otro lado, habló sobre la vacuna que recibió en Estados Unidos y reiteró que lo hizo para “proteger y no contagiar” a las personas que están con él en la campaña política.

Además, sostuvo que tendrá una reunión con los transportistas para celebrar la disolución del último paro. “Parte de la cancelación del paro de transportistas tuvo que ver con nuestra intervención”, expresó.