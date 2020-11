El precandidato presidencial Hernando De Soto (Avanza País) pidió al expresidente Martín Vizcarra, quien postulará al Congreso como cabeza de lista parlamentaria de Somos Perú, debatir sobre un eventual cambio de la Constitución en el distrito de Villa el Salvador (VES) este viernes 4 de diciembre,.

“Lo que quiero es transmitir para que se reúna con nosotros en Villa El Salvador desde las 2 a 4 p.m. el expresidente Vizcarra y escuche y aprenda lo que es un referéndum. Vamos a ver si tiene una respuesta concreta o lo único que hace es utilizar la palabra mágica de decir reescribamos la historia”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“[Quisiera] enviar un mensaje al expresidente Vizcarra para que sepa verdaderamente lo que es un referéndum que no es decirle a la gente que en 10 meses, como si la calle no se fuera a reactivar, se va a cambiar toda la Constitución”, señaló.

En esa línea, De Soto consideró que una eventual Asamblea Constituyente paralizaría “al país por dos o tres años” y dijo que la actual debe ser reformada a través de referéndum oyendo “los reclamos de la ciudadanía” sin ser cambiada en su totalidad.

“Es urgente debatir el cambio de Constitución porque como muchos políticos no tienen respuesta a qué es lo que está diciendo la calle, la única respuesta es acudir a la Constitución y llamar a una Asamblea Constituyente con lo cual entramos en el mismo viejo cuento que consiste en que no se escucha a la calle, no se escucha a la gente, se elige a los políticos que no terminan representando verdaderamente al pueblo y se termina tomando decisiones de corto plazo”, manifestó.

“Lo lógico es escuchar al pueblo mismo y para eso la Constitución de 1993 tiene todos los mecanismos necesarios que se llaman referéndum. [...] Lo peligroso es que se paralice al país por dos o tres años para ir por una aventura que puede ser resuelta si los que piden una nueva abren y revisan la existente”, añadió.

De Soto pide al expresidente Vizcarra debatir sobre un cambio de Constitución