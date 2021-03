El candidato a la presidencia de la República por Avanza País, Hernando de Soto, indicó que de ganar las elecciones, en su primer mes de Gobierno, movilizará 40,000 efectivos procedentes de los licenciados y reservistas de las Fuerzas Armadas para controlar las fronteras y combatir la delincuencia

Agregó que buscará frenar la migración indiscriminada para evitar el ingreso de delincuentes extranjeros, apelando la intervención de la autoridad de las Naciones Unidas para los refugiados.

“El combate al crimen interno, cuyo plan lo encabeza Marco Miyashiro, contará con un sistema de registro para detectar dónde se cometen los delitos y se desburocratizarán los procedimientos que hoy existen para la intervención policial. Se atacará el problema de raíz, y para ello se incluirá al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para trabajar desde los hogares”, manifestó.

Por otro lado, aseguró que creará las condiciones necesarias para que los peruanos puedan crear riqueza. “El problema es el alto costo de formar una empresa. El 80 % de los negocios son unipersonales, quiere decir que no tienen directorio, no tienen la capacidad de cumplir con las normas del TLC ni de identificar mercados o bolsas extranjeras; no tienen la posibilidad de hacer cadenas productivas y no pueden, ni siquiera, ganar una licitación con el Estado. Eso, conmigo, va a terminar”, comentó Hernando de Soto.