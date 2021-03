Hernando de Soto, candidato presidencial por Avanza País, continúo su campaña en el centro poblado La Rinconada, en Puno, donde resaltó el trabajo de los ciudadanos.

“Están aquí diferentes canales de televisión, en este mismo momento están siendo vistos por lo menos por 6 millones de peruanos, para que ellos vean el Perú profundo y corrijan la imagen de que hay un Perú informal que contamina”, manifestó.

Sostuvo que esto no es cierto, ya que no los dejan crear las refinerías que necesitan y no se les da el derecho de acceder al crédito.

“Están hoy en la mira del Perú”, agregó.

“He traído además personas que desde el extranjero para que se den cuenta que son un enorme ejército de trabajadores y posibles futuros capitalistas”, resaltó.

“Quiero que Lima y todas las capitales urbanas del Perú sepan que son la salvación del Perú y que son una mayoría que tiene que respetarse, que no están contra la agricultura”, apuntó.