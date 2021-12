El ministro de Salud, Hernando Cevallos, se pronunció sobre las declaraciones del expresidente Martín Vizcarra en relación a las dosis contra el COVID-19 que recibió y los inconvenientes que ahora presenta para ingresar a espacios públicos cerrados. El titular del Minsa afirmó que ningún ciudadano será “excluido del derecho de ser parte de la vacunación”.

“De ninguna manera se va a obstruir, de ninguna manera se va a excluir el derecho a la vacunación de ninguna persona (…) nosotros de ninguna manera vamos a excluir a nadie que necesite alguna dosis de refuerzo”, manifestó el ministro Cevallos a La República.

En la víspera, el exmandatario aseguró que solo se le aplicó una dosis de la vacuna de Pfizer y no la segunda, ni tampoco la dosis de refuerzo, ya que fue excluido del padrón del Ministerio de Salud tras conocerse que recibió la vacuna del laboratorio Sinopharm cuando era presidente y no formaba parte del ensayo clínico desarrollado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). Este caso fue conocido como ‘vacunagate’.

“Lo que he recibido es una dosis. (…) ¿Cuándo recibí esta dosis? Yo he respetado y me acerqué 27 de junio y recibí la primera dosis. Fui al Ministerio de Salud y me dieron mi carnet de vacunación. (…) La enfermera me dijo que regrese en 3 semanas para la segunda dosis […] Cuando fui por la segunda dosis ya me habían retirado del padrón”, contó Vizcarra a través de sus redes sociales.

Ante ello, el ministro Cevallos apuntó que Martín Vizcarra sí está facultado para solicitar su carné de vacunación contra el COVID-19.

Además, anunció que su sector ha dispuesto a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a cargo de los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm, para que “transparenten” las dosis que se utilizaron para inmunizar a los voluntarios.

“Hemos dado la disposición, hemos hablado con la Cayetano Heredia para que todas las personas, independientemente de quienes sean, tengan acceso a la segunda dosis o a la dosis de refuerzo”, destacó el ministro.