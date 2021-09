El ministro de Salud, Hernando Cevallos, consideró que las declaraciones del vicecanciller, Luis Enrique Chávez, sobre Venezuela fueron inoportunas, luego que el presidente Pedro Castillo se reunirá con Nicolas Maduro, encuentro que respalda.

“Me parece que no es oportuno este tipo de declaraciones, luego lo demás es un tema que en todo caso debe responder (Guido) Bellido porque no conozco los pormenores y no hemos generado un intercambio de opiniones para profundizar en el tema, conozco lo que dicen los medios de comunicación, solamente”, indicó a RPP Noticias.

“Creo que el presidente toma la decisión de reunirse con quien cree conveniente. Hay un problema muy importante con la migración de ciudadanos venezolanos que debe tratarse y nos guste o no el régimen de Nicolás Maduro, tiene muchísimo que ver con la solución de este problema”, comentó esta mañana en una entrevista a RPP.

“De ninguna manera cuestiono (la reunión de Pedro Castillo con Nicolás Maduro). Me parece bien que el presidente se siente con Nicolás Maduro para buscar una solución, entre otra cosas, al tema de migraciones que es muy grave”, añadió.

Hernando Cevallos dijo que Guido Bellido y el canciller Óscar Maúrtua debieron dialogar en lugar de cruzar opiniones como ocurrió esta semana. (RPP TV)

El primer ministro, Guido Bellido, reveló que el jefe de Estado se había reunido en México con Maduro, algo que este último también confirmó en declaraciones a la prensa. Esto, a pesar de que la reunión se llevó a cabo en secreto y sin que estuviera agendada en el programa de actividades del presidente peruano.

Ante ello, dijo sentirse “sorprendido” por el “cruce de información” protagonizado por el vicecanciller Luis Enrique Chávez y el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, tema que, en su opinión, “debió resolverse de otra manera” y de manera interna

“Yo la verdad me siento sorprendido por este tipo de cruces de información que debieron, en mi opinión, resolverse de otra manera. Me parece que el diálogo, el acercamiento, la conversación entre el premier y el Canciller hubiera sido una manera más lógica de resolverlo”, comentó.

El ministro de Salud detalló que el gabinete, al no haber sesionado este miércoles, no ha discutido sobre las declaraciones del vicecanciller y de Bellido Ugarte. “No ha habido una posición del presidente (Pedro Castillo) ni colectiva del Consejo de Ministros para analizar este tema”, manifestó.