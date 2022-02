Tras su salida del Gabienete, el exministro de Salud Hernando Cevallos señaló que el presidente Pedro Castillo le dijo que requería “poner a una persona” en dicha cartera, que recayó finalmente en Hernán Condori Machado.

Agregó que esa era una decisión que le correspondía al jefe de Estado.

“El presidente no me ha dicho: ‘no vas más’. Me ha dicho: ‘Yo requiero poner a una persona en el Ministerio de Salud’. Le dije: ‘es una decisión suya’. No le he pedido las razone, simplemente le he agradecido porque me parece que es lo que corresponde”, dijo en RPP Radio.

“El presidente toma la decisión a quién le encarga o no la cartera en un determinado momento. Si es correcto o no es correcto, no me corresponde a mí, le corresponde a la opinión pública, al periodismo”, agregó.

Cevallos enfatizó que no tiene dudas que el mandatario ha estado en estos días evaluando de la mejor manera cómo debía conformar su gabinete y le brindó su respaldo en ese sentido. También dio detalles sobre su postura al respecto.

“No hay un acuerdo, el presidente plantea la posibilidad de que una u otra persona pueda asumir el premierato, uno expone cómo visualiza la conformación de un gabinete y el ejercicio del premierato y el presidente toma la decisión”, subrayó.

El ahora extitular del Minsa también admitió que habló con Castillo Terrones sobre la posibilidad de ser el nuevo jefe del Gabinete Ministerial, algo que finalmente no ocurrió.

Indicó que le reiteró al mandatario su posición sobre la conformación del nuevo equipo ministerial, el cuarto en lo que va de la gestión de Castillo Terrones, y el rumbo que debería tener el Gobierno.

“Lo hemos conversado con el presidente (sobre la posibilidad de ser primer ministro), pero yo he señalado que más que ocupar un cargo es importante saber de qué manera se conforma un gabinete, cuál es el rumbo de trabajo”, expresó.

“Estoy persuadido que el presidente ha conversado con los demás integrantes del gabinete y con el premier que ha sido elegido. Por mi parte, la mejor disposición de trabajar en el Ministerio de Salud cuando el presidente lo diga y lo dijo”, añadió.

