El titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernán Condori, desestimó que su cercanía con Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre y condenado por corrupción de funcionarios, influya en la dirección de dicho sector. Reiteró que su nombramiento fue a iniciativa del presidente Pedro Castillo y no del exgobernador regional de Junín.

“El doctor Vladimir Cerrón es un médico, pero el que dirige el Ministerio de Salud es mi persona. El que da la política de salud es el presidente de la República, el profesor Pedro Castillo, quien me convocó para ser ministro de Salud”, señaló Condori Machado en declaraciones a la prensa este martes.

“Nosotros tenemos una política de salud enmarcada en favor del pueblo peruano”, agregó el ministro que participó en una actividad en el distrito de Santa Rosa, en Ancón.

Desde que juró al cargo el pasado 8 de febrero, Hernán Condori fue cuestionado por su militancia en Perú Libre y cercanía con Vladimir Cerrón. Asumió la dirección del Minsa en medio de la tercera ola del coronavirus en el país en reemplazo de Hernando Cevallos.

“No voy a negar que soy militante y cofundador del partido político nacional Perú Libre y no voy a negar que soy amigo del doctor Vladimir Cerrón, pero quien me hace la invitación para ocupar este cargo es el presidente de la República, el profesor Pedro Castillo Terrones”, se excusó el pasado 11 de febrero ante la prensa.

El actual ministro de Salud fue director de la Red de Salud de Chanchamayo entre el 25 de enero de 2011 y el 24 de febrero de 2014, durante las gestiones de Cerrón Rojas como gobernador regional de Junín.