Heresi no participó en conformación de comisión de reforma judicial

El exministro de Justicia, Salvador Heresi, aseguró que no participó en la conformación de la comisión de reforma judicial, promovida por el Gobierno, que tendrá como objetivo proponer medidas urgentes y concretas para reformar el sistema de justicia.

Los integrantes de este grupo de trabajo fue creado básicamente, aseguró Heresi, por el presidente Martín Vizcarra y el premier, César Villanueva.

"No participe en la conformación de los miembros de la comisión de reforma judicial. Fueron decisiones directas del presidente con el premier. Hice algunas propuestas, pero entiendo que no aceptaron (integrar grupo de trabajo) porque hacerlo en 12 días (la reforma) es un reto", dijo.

"A mi me hubiera gustado que en este grupo se encuentre el abogado Enrique Ghersi, por ejemplo", puntualizó. "Creo que este es un momento debemos esperar qué es lo que van a proponer para la reforma del sistema judicial. Yo no he participado en la convocatoria", afirmó.

Heresi dijo que "no se sintió herido" de que no tomaron en cuenta a sus recomendados. "Mi desempeño ha sido democrático y muy de centro, salvaguardando la pluralidad. No me he sentido herido (de que no se tomen en cuenta mis sugerencias), además (el presidente) es un hombre que no toma en cuenta las ideologías, y estoy seguro que actúa de buena fe", precisó.

Sobre su renuncia, tras el pedido del mandatario tras propalarse un audio de una conversación entre él y el juez César Hinostroza Pariachi, dijo que lo hizo para que el presidente Vizcarra "se sienta más tranquilo" de realizar las reformas que crea pertinente en materia de justicia.

"Creo que hay que aprender de Gareca, que no hizo caso a la 'barras bravas'" remarcó. También dijo que la conversación registrada con Hinostroza Pariachi no era para discutir temas relacionados al "lavado de activos" sino a la "prisión preventiva". "El 40% de la población carcelaria es por prisión preventiva, por lo que requería la atención de los legisladores", puntualizó.