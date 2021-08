Manuel Rodríguez Cuadros, exministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Alejandro Toledo, ingresó por segunda vez del día a Palacio de Gobierno, horas después de la renuncia del titular de la Cancillería, Héctor Béjar.

Según informó Canal N, el diplomático ingresó a la sede del Poder Ejecutivo aproximadamente a las 17:50 horas. Ya lo había hecho más temprano para reunirse con el presidente Pedro Castillo.

Rodríguez Cuadros descartó que el mandatario no le ofreció ser el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, luego de que se presentaran cuestionamientos Héctor Béjar, quien actualmente ostenta ese cargo.

A su salida de Palacio de Gobierno, el diplomático se excusó de dar detalle sobre el encuentro que tuvo con el mandatario. Explicó que no se abordó ningún tema importante sobre la actual coyuntura política.

“Lo único que quiero señalar es que no he venido por una cuestión importante y evidentemente un ofrecimiento para asumir como canciller sería extraordinariamente importante y no es así. “Son cuestiones que no podemos señalar porque no tienen una connotación de importancia política”, señaló a los medios.

El pasado domingo, el programa ‘Panorama’ difundió declaraciones de Héctor Béjar en las que se le oye decir “el terrorismo en el Perú lo inició la Marina, y eso se puede demostrar históricamente; han sido entrenados para eso por la CIA”. El audio es de febrero del 2020, antes de que asumiera el cargo.