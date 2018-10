Los hechos que ponen en jaque la situación judicial de Keiko Fujimori

La situación judicial de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se complica. El juez Richard Concepción Carhuancho ordenó –esta mañana– la detención preliminar contra Fujimori Higuchi por su presunta participación en una organización criminal, de acuerdo a la indagación preliminar del fiscal de José Domingo Pérez.

De acuerdo a las pesquisas de este magistrado, Fujimori Higuchi sería la líder de una organización criminal al interior del partido político de Fuerza Popular que tenía como fin “recibir aportes ilícitos provenientes de actos de corrupción del grupo empresarial Odebrecht para que luego estando en el poder se retribuya estos aportes ilícitos mediante el otorgamiento de obras sobrevaluadas”, se indica en el auto de detención preliminar firmado por Concepción Carhuancho.

¿Cuáles son los elementos o hechos concretos con la que se sustenta esta relación? El primero es la declaración del expresidente de la constructora, Marcelo Odebrecht, que en su declaración ante el Ministerio Público del 9 de noviembre de 2017 reconoció que la anotación "Aumentar Keiko a 500" correspondía a hacer una entrega adicional de dinero que correspondía a IS$ 500,000 a favor de Fuerza 2011, liderado por Keiko Fujimori.

A lo que se añade la declaración del expresidente de Odebrecht en Perú, Jorge Simoes Barata del 28 de febrero de 2018, en la que corrobora que hizo la entrega de US$ 1 millón a Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoga para la campaña del partido Fuerza 2011 y confirma las declaraciones del gerente de Odebrecht.

También se añade las incongruencias en la información contable, presentado por Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) para sustentar la forma en qué se obtuvo los ingresos para solventar los gastos de la campaña presidencial de la candidata Fujimori Higuchi tanto de la Gran Rifa organizada como de los cócteles.

Así, respecto al cóctel fujimorista del 2010 se indica que esta comprendió la venta de 479 tarjetas a US$ 250.00 cada una. El monto recaudado fue de US$ 119,750.00 equivalente a S/ 339,132.00. Tras revisarse la documentación relacionada, no se pudo identificar a las personas que compraron las tarjetas por la falta de un registro individualizado.

Lo mismo ocurrió con el cóctel naranja de diciembre de 2010 en la que se verificó la venta de 180 tarjetas a US$ 500.00 cada una, por lo cual se recaudó la suma de US$ 90,000.00 equivalente a S/ 252,540.00. Tras revisarse la documentación relacionada, tampoco se pudo identificar a las personas que compraron las tarjetas por la falta de un registro individualizado.

De este modo, se concluye que los ingresos por actividades proselitistas del año 2010 por un monto total de S/ 2'125,235.02 no se han identificado a las personas que participaron de los cócteles así como de las personas que participaron en la rifa, lo que permite inferir de que con estas actividades no se habría podido recaudar los dos millones de soles que se presenta desde Fuerza Popular.