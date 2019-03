Hechos, cifras y análisis tras doce meses de Gobierno de Vizcarra

El 28 de julio del 2016, Martín Vizcarra acompañó a Pedro Pablo Kuczynski en su juramentación como presidente. Allí nada le hacía sospechar que, 20 meses más tarde, él también lo haría.

En marzo del 2018, desde Canadá, Vizcarra guardaba silencio. En la embajada peruana en Toronto vio la caída de Pedro Pablo Kuczynski, quien el 21 de marzo renunció a la Presidencia. Gestion.pe dio la primicia una hora antes de que lo hiciera público.

A las 12 y 47 de la madrugada del 23 de marzo, Vizcarra arribó a Lima y a las 10 de la mañana juramentó. Así llegó a Palacio de Gobierno.

Gestión reunió a cuatro analistas para profundizar sobre la actuación del jefe de Estado desde el lado económico (Francisco Grippa), político (Enrique Castillo), marketero (Urpi Torrado) y el social (Javier Herrera). La conclusión ha sido la de un Gobierno popular que, sin embargo, ha dejado de lado reformas y sin obras que pueda mostrar. La deuda del Ejecutivo es entender qué hacer tras un periodo de confrontación y posreferéndum.

A un año, liderazgo y avaricia

Por Enrique Castillo

Analista político

Un año en el que el presidente asumió un liderazgo y un protagonismo sin precedentes en un tema de vital importancia para el país: la lucha anticorrupción.

Sin embargo, por apostar todo a ello y cuidar la altísima aprobación que esto le dio, descuidó casi todos los demás sectores y tareas, lo que ya se ha hecho visible y ahora le pasa la factura.Enfrentarse al fujimorismo y doblegarlo fue muy útil y positivo para el Ejecutivo.

Pero no fue capaz de diseñar una estrategia posreferéndum, ni de segundo aliento al agotarse el primer impulso. Lo intentará ahora con un nuevo premier –que no despega todavía– y las reformas políticas, pero ya no será lo mismo.

Debe dejar la avaricia y poner en juego su capital político. Atesorar aprobación para no hacer reformas ni buena gestión no tiene sentido. El liderazgo debe usarlo ahora para que su equipo trabaje bien y ponga a caminar al país.



Soluciones sin señales

Por Francisco Grippa

Economista Jefe de BBVA Research

En este año (abril 2018-marzo 2019), el contexto externo se complicó. Sin embargo, el Perú resistió bien ese choque. Los fundamentos macro han seguido bien con la actual administración; además se ha dado énfasis a la consolidación fiscal, que ya empezó.

También, está el tema de las reformas judicial y política, que sin ser estrictamente económico, tiene impacto en la economía. Ahí se valora el empuje que se ha hecho con estos cambios.

Y, en tercer lugar, tenemos los temas de productividad y competitividad. Lo que sí preocupa es la aparente debilidad que se tiene para atender algunos conflictos. Algunas soluciones no están enviando las señales adecuadas a la población y al inversionista.

Otro tema es que se utilice la popularidad del presidente como un activo. No hay mucho énfasis en las reformas que chocan con algunos grupos. A veces, hay costo político, pero hay que hacerlas.

Y, por último, también preocupan los problemas de gestión que parece haber. Por ejemplo, en la reconstrucción.

Razones tras las cifras

Por Urpi Torrado

CEO de Datum Internacional

El marketing político es una disciplina que se aplica generalmente en campañas políticas. Y aunque no estamos en campaña, es posible analizar este primer año del presidente Vizcarra desde los tres niveles estratégicos que lo componen. No nos olvidemos que se trata de una gestión que llega a Palacio sin una campaña previa (y casi sin bancada).

Durante los primeros meses, Vizcarra pierde popularidad porque no logra marcar una diferencia entre su gestión y la anterior. Con su discurso en 28 de julio, la estrategia política se centra en la propuesta de lucha contra la corrupción, con ello conecta con las necesidades de la población y configura un discurso político como eje central de su estrategia comunicacional.

El referéndum, la suspensión de sus vacaciones, entre otras acciones, contribuyen al fortalecimiento de su imagen como parte del tercer y último nivel estratégico. Analizando desde este ángulo (marketing y no político) pareciera que el presidente hizo bien la tarea, sin embargo, se necesita más gestión y resultados para sostenerlo hasta el 2021.

Retos pendientes

Por Javier Herrera Zúñiga

Representante del IRD en Perú

Aunque luego de un año de gobierno, muchas de las políticas recién harán sentir sus efectos en los próximos meses, ya es posible tener algunos indicios de la evolución de los indicadores sociales. En cuanto a la pobreza monetaria, sabemos que el empleo adecuado que genera ingresos por encima de la línea de pobreza aumentó a nivel nacional en 3.5%, pero se estancó en la capital.

El acceso y la calidad de los servicios de agua por red pública mejoraron, pero se mantienen importantes brechas entre las regiones. La lucha contra la anemia y la desnutrición infantil, la principal prioridad del Gobierno, ha mostrado progresos alentadores en el área rural en donde disminuye en 2.4 puntos porcentuales luego de dos años de estancamiento.

La mejor administración de los programas sociales parece haber incidido en una mayor cobertura de los controles de crecimiento (+1.2 pp.), así como del suplemento en hierro (+ 2.7 pp.). Los desafíos pendientes serán reducir la vulnerabilidad de la población a la pobreza, en particular frente a choques adversos de salud y fenómenos naturales.

