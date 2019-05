No está bien que haya presión del Gobierno para debatir reforma política, asegura Tubino

El vocero titular de Fuerza Popular, Carlos Tubino , consideró que "no está bien" que el Gobierno presione al Congreso para que este debata los proyectos de reforma política. Aseguró que si bien dichas iniciativas son importantes, "requieren amplio debate".

"Son reformas políticas bastante amplias las que se han presentado y lo que no está bien es que haya esa presión del Poder Ejecutivo para proyectos de ley de esta categoría porque son proyectos de ley muy sólidos en cuanto a lo que plantean, son planteamientos de grandes cambios constitucionales y de la forma de hacer política en el Perú", sostuvo en una entrevista con "Cuarto Poder".

"Es un tema que lógicamente se va a ver en el Congreso con la prioridad del caso, pero también decir que lo que estamos aspirando a los cambios que queremos hacer son cambios grandes que requieren debate, que requieren opiniones", señaló.

El legislador dijo que el Gobierno debería bajar "los decibeles" para trabajar los temas que el país requiere y evitar confrontaciones.

En ese sentido, Tubino aseveró que ha visto "nerviosismo" en las declaraciones del primer ministro Salvador del Solar quien el último miércoles acusó al Parlamento de querer "enterrar la reforma política".

"He visto mucho nerviosismo sobretodo en Salvador del Solar, la verdad que me ha llamado la atención una serie de declaraciones la semana pasada. Creo que tenemos que bajar un poquito el tema, no subir los decibeles y hay que trabajar los temas", indicó.

"Yo creo, al menos en esta semana [la presión del Ejecutivo] se ha hecho en demasía, se ha presionado de una manera que no es correcta. Por su puesto que ha habido presión", añadió.

Como se recuerda, el martes 7 de mayo la Comisión de Constitución del Congreso, dirigida por Rosa Bartra (Fuerza Popular), aprobó con los votos del fujimorismo y el Apra un cronograma para el debate de la reforma política y electoral sin priorizar los 12 proyectos que el Ejecutivo entregó hace un mes.

Al respecto, Tubino afirmó que esta programación se ha producido porque se trata de "cambios grandes" en todo el sistema político. Invitó, en esa línea, al presidente del Consejo de Ministros a que asista a una sesión de la Comisión de Constitución para que vea que están trabajando por la reforma.

"Algunos visualizan [que en el cronograma no están priorizados estos proyectos] de esa manera, pero yo los invito que vayan a la Comisión de Constitución para que les expliquen a esas personas, al mismo premier en detalle, o a la persona que él envíe, porque estamos abiertos al diálogo", manifestó.

"Nosotros estamos dispuestos a que vean qué cosa se está haciendo y si efectivamente se estaba obstruyendo o no, yo creo que se van a convencer que no es así", acotó.