Ante la eventual llegada de la tercera ola de la pandemia del coronavirus se deben analizar los datos científicos para basar la decisión de decretar cuarentenas, dijo el candidato de Victoria Nacional, George Forsyth.

“Hay que manejar datos científicos y no hacer las cuarentenas por hacerlas, lo más importantes es que el Estado invierta en el oxígeno, camas UCI, que vengan y cumplan con los hospitales como corresponde, porque simplemente hacen las cuarentenas, pero realmente no equipan los hospitales”, indicó.

Señaló que el Estado debe comprar plantas de oxígeno medicinal y seguir con el proceso de vacunación.

“Por eso es que acabando las cuarentenas seguimos en lo mismo, o el Estado tiene que comprar de una vez la planta de oxígeno, no entendemos esta demora. Lo más vital es que se corra con la vacunación, si no no habrá una reactivación económica”, agregó