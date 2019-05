"No hay una acción autoritaria en contra del Congreso", asegura Zeballos El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, reiteró que el Gobierno no evalúa la posibilidad de presentar una cuestión de confianza, si no se prioriza la reforma política.

Zeballos defendió actitud democrática del presidente Martín Vizcarra. (Foto: Anthony Niño De Guzmán / GEC) Zeballos defendió actitud democrática del presidente Martín Vizcarra. (Foto: Anthony Niño De Guzmán / GEC) Zeballos defendió actitud democrática del presidente Martín Vizcarra. (Foto: Anthony Niño De Guzmán / GEC)