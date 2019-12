En este proceso electoral no solo hay candidatos que registran procesos penales, sentencias u omitieron información en sus hojas de vida, también hay postulantes que se inscribieron sin ningún cuestionamiento.

De acuerdo a la plataforma electoral del JNE, a la que accedió Gestión, del universo de 3,065 postulantes, 2,260 fueron habilitados para participar en la contienda sin mayor contratiempo.

Es decir, no fueron cuestionados por omitir información en su hoja de vida, no presentaron datos erróneos, no fueron excluidos ni tampoco recibieron ninguna tacha.

En tanto, hay 805 aspirantes cuyas candidaturas fueron observadas preliminarmente por los respectivos Jurados Electorales Especiales (JEE) instalados a nivel nacional.

Los partidos

APP, Frente Amplio y Partido Morado son las agrupaciones con más candidatos inscritos sin ningún cuestionamiento. (ver tabla).

Lima es la región que concentra una mayor cifra de postulantes habilitados sin observación (551), seguido de La Libertad (138), Piura (113) y Cajamarca (103).

Excluidos y tachados

El viernes pasado venció el plazo para que los JEE resuelvan, en primera instancia, procesos de exclusión y tachas contra candidatos

Al respecto, el titular del JEE de Lima Centro, Luis Carrasco, informó a Gestión que en total su despacho excluyó a 120 postulantes, cuyos casos ahora serán revisados por el pleno del JNE hasta el próximo viernes. También fueron tachados 15 candidatos.

Para Recordar

Observador. Transparencia Electoral Asociación Civil de Argentina participará como ente veedor en las elecciones del 2020.

Plazos. El 27 de diciembre inicia el plazo para que las personas que no puedan ser miembros de mesa presenten sus dispensa.

Se salva. El pleno del JNE decidió no excluir al candidato de Contigo, Juan Sheput, por una omisión en su hoja de vida

Proceso. El JEE de Lima Centro abrió una investigación contra Solidaridad Nacional por presunta propaganda indebida en Twitter.