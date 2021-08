El excanciller Manuel Rodríguez Cuadros señaló que “hasta el momento” no ha abordado con el presidente Pedro Castillo el tema de su eventual designación como ministro de Relaciones Exteriores, en reemplazo de Héctor Béjar, quien renunció al cargo ayer.

Detalló que este miércoles tendrá una nueva reunión con el mandatario.

“Lo que existe es una situación en que el presidente [Castillo] y el PCM [Guido Bellido] tienen que definir en las próximas horas la designación del canciller, que es muy importante. Lo que he dicho es que no he hablado de este tema con el presidente, lo que le estoy diciendo es que ese tema no lo he tocado hasta el momento. Tendré una reunión hoy con el presidente y luego puedo hablar con ustedes, en unos 40 minutos”, refirió a la prensa.

En cuanto a su visión de lo que debe hacer el Gobierno, el diplomático consideró que la población votó por un “cambio”, pero que este debe darse dentro del marco constitucional y garantizando la estabilidad económica.

Manuel Rodríguez Cuadros aseguró que se reunirá con Pedro Castillo en las próximas horas. (Canal N)

“El país tiene que estabilizarse en lo financiero y en lo social, todo eso se puede obtener teniendo conciencia que, no solo los votos del profesor Castillo, sino que muchos votaron por un cambio y eso se debe hacer dentro del marco constitucional y preservando la estabilidad macroeconómica del país. Con un consenso entre el Gobierno, el Congreso y los partidos políticos para empezar el proceso de lo que yo llamo el realismo transformador”, agregó.

Rodríguez Cuadros también se reunió ayer con el mandatario Castillo, horas antes de que se produjera la renuncia de Béjar al cargo de ministro de Relaciones Exteriores.

Rodríguez Cuadros se desempeñó como Ministro de Relaciones Exteriores del Perú en el gobierno de Alejandro Toledo. También fue Embajador del Perú en Bolivia en el 2010 durante el segundo gobierno de Alan García y también fue Representante Permanente del Perú en la UNESCO desde 2012 hasta el 2018 durante el gobierno Ollanta Humala.