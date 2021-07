Ayer venció el plazo que tenían las organizaciones políticas (partidos y movimientos regionales) para presentar ante la ONPE su Información Financiera Anual (IFA) correspondiente al 2020.

Al cierre de la edición, solo 5 de los 24 partidos con inscripción vigente cumplieron con esta obligación.

Igualmente, 19 de los 156 movimientos regionales entregaron esta documentación.

Esto a pesar que la Secretaría General de la ONPE, por única vez, amplió ayer el horario de atención de la mesa de partes virtual externa hasta las 23:59 horas.

Los montos

Las agrupaciones que cumplieron con la ley electoral son: APP, Frepap, Somos Perú, Contigo y Perú Nación.

Ni Fuerza Popular ni Perú Libre, que se disputan actualmente la Presidencia de la República, presentaron su IFA, según el organismo electoral.

En total, estos cinco partidos reportaron ingresos por S/ 7.7 millones y gastos por S/ 5.7 millones.

APP es la agrupación que más ingresos registró (S/3 mlls.), seguido de Contigo (S/ 2 mlls.) y Frepap (S/ 1.6 mlls.) (ver tabla).

APP también fue la que más gastó el año pasado (S/ 2.5 mlls.)

La finanzas de los partidos en el 2020

Incrementos

Tanto APP como el Frepap han sufrido un incremento tanto en sus ingresos y gastos, así como en sus activos, pasivos y patrimonio.

El partido que lidera César Acuña actualmente registra activos, pasivos y patrimonio por un monto de S/1′007,001, según el portal Claridad de la ONPE. Esto es S/ 513,795 más que lo reportado el año 2019.

De igual manera, el año pasado reportó S/1.7 millones más ingresos y S/ 62,480 más gastos que el 2019.

En el caso del Frepap la situación es similar. Registra activos, pasivos y patrimonio por S/ 1′604,860. Esto es S/ 1′280,259 más que lo informado el 2019.

Sus ingresos se incrementaron en S/ 1′185,061 mientras que sus gastos se redujeron en S/ 45,635.

Sanción

¿Qué pasará con los partidos que no cumplieron la norma? De acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), la no presentación de estos informes en el plazo establecido por la ONPE constituye una infracción muy grave, sancionable con una multa no menor de 31 UIT (S/ 136,400) ni mayor de 100 UIT (S/440,000).

De igual manera, perderán el financiamiento público directo que se entrega a las agrupaciones con representación en el Congreso.