El líder del Partido Morado, Julio Guzmán, atribuyó la baja aceptación que tiene su candidatura presidencial en las encuestas de intención de voto (3%) a la percepción que existe sobre una relación entre su agrupación política y el Gobierno de transición, de Francisco Sagasti.

“Lamentablemente tenemos que asumir los activos y pasivos”, señaló a ATV.

En ese sentido, consideró que el actual Gobierno “está haciendo los mejores esfuerzos, pero es pésimo comunicando”.

“La otra vez estuve en La Libertad y hablaba de los progresos (de esta gestión), de cuántos peruanos estaban vacunándose, y la gente empezó a aplaudir, no sabían y no estaban enterados. Un gobierno lo mínimo que tiene que hacer es comunicar”, cuestionó.

Al ser consultado por si los errores del Gobierno están pasando factura a su candidatura, Guzmán recalcó que Sagasti es un ciudadano que está haciendo lo mejor por todos los peruanos; sin embargo, dijo que “si ese es el costo que tengo que asumir, lo asumiré”.

Vacunación

En otro momento, el candidato señaló que el Partido Morado está ofreciendo cinco ajustes al proceso de vacunación, entre ellas, la designación de un “zar” encargado de todo este procedimiento.

“Planteamos un zar para la vacunación, pero que tenga una autoridad vinculante, no como lo que existe ahora. Las descoordinaciones que hay (en este proceso de vacunación) son porque hoy en día tenemos un secretario técnico que solo coordina, pero no ejerce autoridad. Este zar va a tener por ley una autoridad vinculante con rango de ministro”, acotó.

Guzmán también propuso la creación de una comisión de científicos que apoyen el proceso de vacunación a nivel nacional. “Muchos errores que se cometen en la vacunación es porque le estamos consultando a políticos y abogados, pero no a los científicos, que son los que saben. Vamos a crear una comisión (de científicos) para que asesoren permanentemente al presidente, ad honorem”, dijo.

Finalmente, recalcó que implementarán una estrategia comunicacional para convencer a la gente a que se aplique la vacuna contra el covid-19. “El 40% de peruanos no cree en la vacuna. Estuve en Loreto y conversaba con un doctor. Me decía que el problema es que hay gente que no cree en la vacuna, y no las podemos vacunar”, alertó.