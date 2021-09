El congresista Guillermo Bermejo (Perú Libre) consideró “imperdonable” que el ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua, haya decidido renovar el convenio con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

A través de su cuenta en Twitter, el parlamentario consideró que dicha renovación es “continuar con el gato en el despensero” y que dicha política exterior “no corresponde a un gobierno de izquierda”.

“Imperdonable que el Canciller renueve convenio con la USAID, cómplice de todos los golpes de estado en América Latina y organismo espía dentro de nuestra patria. Es continuar con el gato en el despensero. Esta política exterior no corresponde a un gobierno de izquierda”, expresó en la red social.

Los gobiernos del Perú y Estados Unidos suscribieron hoy un convenio de donación para los Objetivos de Desarrollo que estará vigente hasta el 2026 y que permitirá una contribución por parte de USAID de US$ 321 millones.

En ceremonia realizada en Palacio de Torre Tagle, Óscar Maúrtua y el director de Misión de la USAID en el Perú, Jene Thomas, sellaron el acuerdo en presencia de la embajadora de Estados Unidos en el Perú, Lisa Kenna.

El nuevo convenio, que se da en el marco de un esquema de cooperación con 70 años de historia, contribuye al desarrollo económico y social en regiones, posterradicación de los cultivos de coca; el incremento de la integridad pública para reducir la corrupción y el fortalecimiento del manejo sostenible del medio ambiente y recursos naturales para expandir los beneficios económicos y sociales.

Contará con un nuevo objetivo especial dirigido a una mayor integración económica y social de los migrantes y refugiados de Venezuela.

De los US$ 321 millones, US$ 171 millones serán asignados al programa bilateral y otros US$ 150 millones, al programa regional.