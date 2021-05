Guillermo Bermejo, virtual congresista electo de Perú Libre, refutó a Dina Boluarte, candidata a la primera vicepresidencia por este partido, al asegurar que él es militante de la agrupación desde hace dos años.

“Soy militante del partido desde hace casi dos años. Ha habido un problema administrativo cuando presentamos las cédulas de inscripción, que desaparecieron misteriosamente, pero yo soy militante del partido. Soy una persona que se adecúa al ideario del partido y que trabajo de forma permanente. Esta es mi segunda campaña con el partido de manera formal; sin embargo, yo he apoyado al partido en otras oportunidades, antes de inscribirme a él”, dijo en entrevista con Exitosa.

Días atrás, la candidata a la primera vicepresidencia en la plancha de Pedro Castillo había afirmado que Bermejo no es militante sino un invitado. Estas declaraciones las brindó luego de que se difundió un audio en el que se escucha a Bermejo decir que no cree en “pelotudeces democráticas”. “Si tomamos el poder, no lo vamos a dejar”, se le escucha a decir.

“El partido, el profesor Pedro Castillo y Dina Boluarte no estamos afirmando ninguna continuidad en el poder de ganar las elecciones este 6 de junio. Somos respetuosos de la democracia, creemos en la alternancia del poder y vuelvo a decir: son palabras de Guillermo Bermejo y Guillermo Bermejo, en este momento, es candidato electo, no es militante del partido, es un actor invitado”, dijo Boluarte a la prensa.

Cuando se le preguntó por las investigaciones que sigue la Fiscalía contra él por sus supuestos vínculos con terroristas, Bermejo señaló que estas indagaciones se basan en gran parte en declaraciones de colaboradores eficaces que, según sostuvo, son cuestionables.