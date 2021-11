El congresista José Cueto, de la bancada Renovación Popular, cuestionó al nuevo ministro del Interior, Avelino Guillén, de quien señaló que había tenido acciones “en contra de las Fuerzas Armadas” en su desempeño como fiscal supremo.

“Es una apreciación muy personal. Yo no tengo un buen concepto de la actuación del señor Guillén porque es una de las personas que, durante muchos años, no voy a usar la palabra perseguir, p ero ha estado en contra de muchos actos de las Fuerzas Armadas ”, comentó en declaraciones a RPP.

Cueto Aservi opinó minutos después que el presidente de la República, Pedro Castillo, tomara el juramento de Avelino Guillén como nuevo ministro del Interior en reemplazo de Luis Barranzuela, quien renunció al cargo la noche del martes.

José Cueto dijo que su opinión personal sobre Avelino Guillén no es positiva. (RPP)

El nuevo titular del Ministerio del Interior fue fiscal adjunto supremo que tuvo a su cargo la acusación contra el expresidente Alberto Fujimori por los asesinatos en los casos Barrios Altos y La Cantuta durante su gobierno, por los cuales fue sentenciado a 25 años de prisión.

“(Avelino Guillén) ha estado en algunas actuaciones, y es mi opinión muy personal, no es muy adepto a las fuerzas del orden. Me llama la atención que sea nombrado como ministro del Interior, pero es una opinión personal”, resaltó José Cueto.

El legislador, quien fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hasta el año 2013, cuando pasó al retiro, comentó en reiteradas ocasiones que no ha estado de acuerdo con las posiciones que ha expresado antes el nuevo ministro Guillén.

“He visto el desarrollo de cómo él se desenvolvió en esos casos y personalmente, porque he estado metido no en esos casos, pero he estado más de 40 años en la institución y de cierta manera he tenido que confrontar terroristas, senderistas y gente que ha tenido que actuar en esos campos. A veces las opiniones sesgadas en este caso del señor Guillén no se acomodaban necesariamente a la realidad de lo que habíamos vivido”, manifestó.