El jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, aseguró que tras la decisión del presidente de la República, Pedro Castillo, de mantener a Iber Maraví como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, el tema “allí queda”.

En entrevista con Best Cable canal 3, el primer ministro remarcó que sobre Maraví Olarte no existe sentencia alguna y que será el propio Castillo quien valorará “todos estos hechos” cuando el ministro le dé sus descargos.

“Respecto al ministro de Trabajo, la Constitución me faculta a mí proponer, yo he planteado, he alcanzado la propuesta y el presidente cuando vea conveniente tomará la decisión de acuerdo a la Constitución. Creo que allí queda”, expresó.

“De otro plano, no hay contra él una sentencia firme o algún tema y probablemente va a dar sus descargos y el presidente de la República valorará todos esos hechos”, añadió Bellido Ugarte.

En ese sentido, el titular de la PCM consideró que Iber Maraví es una persona “muy reflexiva y consecuente” que puso su cargo a disposición del Jefe de Estado “pensando en el país”.

“Lo hemos conversado bien y él en algún momento dijo: ‘tal vez sea necesario’, no pensando en él, sino en el país y pensando en todos los demás hermanos”, subrayó Guido Bellido.

Como se recuerda, Iber Maraví aseguró que no se aferra al cargo a pesar de no haber aceptado renunciar tal y como se lo recomendó el primer ministro, Guido Bellido, ante las críticas en su contra por las menciones que lo implican en actos terroristas en atentados policiales de inicios de la década de 1980.

“Aferrarme al cargo, de ninguna manera, no me aferro al cargo. Recuerdo que, además que es un hecho que todos los ministros estamos a disposición de lo que el presidente de la República decida”, acotó.

“Yo como Iber Antenor Maraví Olarte he presentado al presidente de la República formalmente mi sujeción con humildad ante lo que él pueda decidir”, agregó ante la prensa esta tarde.