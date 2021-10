El ex jefe del Consejo de Ministros Guido Bellido instó al presidente de la República, Pedro Castillo, a “cumplir” la iniciativa de otorgar el indulto humanitario a Antauro Humala, condenado a 25 años de prisión por el asesinato de cuatro policías durante el levantamiento en 2005 en Andahuaylas, en Apurímac, durante el gobierno de Alejandro Toledo.

“Señor presidente Pedro Castillo, tenemos que cumplir nuestra promesa de campaña, indulto al mayor Antauro”, expresó Bellido Ugarte a través de una publicación en Twitter.

Señor presidente Pedro Castillo, tenemos que cumplir nuestra promesa de campaña, indulto al mayor Antauro. pic.twitter.com/whTBJolpxS — Guido Bellido Ugarte (@GuidoPuka) October 8, 2021

Anteriormente, cuando Guido Bellido se desempañaba como máximo jefe de la PCM no rechazó la posibilidad de que la administración de Pedro Castillo le otorgue el beneficio humanitario al líder etnocacerista.

“A cualquier persona, si vemos en una situación difícil en salud o de sus libertades, toca el fondo. Por eso, la normatividad a esa persona la educa y la transforma para que se inserte a la sociedad (...). Eso será parte de la evaluación”, aseguró Bellido en aquel entonces.

Seguidamente, Bellido resaltó que las promesas de Perú Libre durante las elecciones generales de este año “se respeta” porque “son posibilidades”. “Eso va a depender de los escenarios que se den”, afirmó en agosto pasado.

En junio, antes de la segunda vuelta, el candidato presidencial Pedro Castillo manifestó que, en una eventual gestión suyo, indultará a Antauro Humala, según se escucha en un video que circuló en redes sociales.

“Debo mencionar a nuestros compatriotas que a nivel nacional han venido pidiéndonos diversas solicitudes que cuál es nuestra actitud frente a la realidad y la situación en la que se encuentra nuestro compatriota Antauro Humala. Nosotros, una vez siendo elegidos presidente de la República, inmediatamente asumiremos, haciendo presente al país, el indulto a nuestro compatriota Antauro Humala, tal como las facultades presidenciales así lo exigen. Palabra de maestro”, se escucha decir al entonces candidato.

Sin embargo, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), Aníbal Torres Vásquez, aclaró que “no es posible” otorgar el indulto humanitario a Antauro Humala, pues el delito por el cual fue sentenciado no contempla acceder a esa gracia presidencial. “De acuerdo a ley, por el delito por el cual está sentenciado no es posible”, manifestó en diálogo con Latina.

“Puede ser que en campaña se haya ofrecido (otorgar el indulto a Antauro Humala), puede ser que se esa haya sido la intención, pero ahora hay que ver sobre la posibilidad constitucional y legal de esa situación”, advirtió el ministro de Justicia.